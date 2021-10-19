ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ — ДОСТУПНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ

Купить жилье без использования кредита могут далеко не все.Для тех, кому покупка не по карману, давно разработана система ипотечного кредитования. Это, пожалуй, единственная возможность обзавестись своим углом или улучшить жилищные условия. Но как не запутаться в многообразии предлагаемых ипотечных продуктов и не наделать ошибок, когда берешь длительный кредит на жилье? О ситуации на омском рынке недвижимости, особенностях займов и тонкостях покупки жилья в ипотеку рассказала «КП» директор АО «Омская региональная ипотечная корпорация» Алексеенко Наталья Анатольевна.

- Наблюдаемый рост ценна потребительском рынке, возможно, повлечет за собой дальнейший рост цен на жилье. Какова ситуация на рынке недвижимости? И стоит ли сейчас приобретать жилье или лучше подождать? Наталья Анатольевна, что посоветуете омичам?

— Исходя из практики, с которой мы ежедневно сталкиваемся, в ближайшее время резкий и большой скачок цен, который был уже в этом году, маловероятен. Однако,не стоит ожидать и снижения стоимости жилья. Поэтому при наличии таких ипотечных программ с господдержкой, которые реализуются сейчас — семейная ипотека, льготная ипотека на новостройки, и по той низкой ставке, которую предлагают на ипотечном рынке, планы на покупку квартиры откладывать не нужно. Ведь неизвестно, будет ли продлена дальше льготная ипотека с господдержкой. Если в начале года, когда резко подорожали новостройки, а затем и вторичное жилье, люди ожидали падения цен, то сейчас с уверенностью можно сказать, что повышение стоимости стройматериалов не даст возможности застройщикам снизить цены на жилье. Планируете покупку квартиры – сейчас самое время воспользоваться льготной ипотекой с господдержкой.

— При выборе ипотечного продукта важным является не только процент по ипотечному кредиту, но и величина первоначального взноса. Средний размер первоначального взноса, предлагаемый банками, в среднем 20%. Какой первоначальный взнос предлагаете вы своим клиентам?

— Наш стратегический партнер «Банк ДОМ.РФ» предлагает базовые ипотечные продукты с первоначальным взносом начиная с 10%. Льготная ипотека, семейная ипотека, т.е. ипотечные продукты с господдержкой, там размер первоначального взноса — 15%. Разумеется, для банка 10% — это более рискованный кредит, но в то же время, понимая, что стоимость квартир в Омске достаточно высокая, для поддержки граждан «Банк ДОМ.РФ» снизил процент первоначального взноса. Конечно, банк оставляет за собой право повысить размер первоначального взноса, но такое случается крайне редко, если сотрудники банка видят,по каким-то параметрам по отдельным клиентам риски достаточные высокие. Могу сказать, что шанс взять квартиру в ипотеку с низким первоначальным взносом всегда есть.

— Ни для кого не секрет, что многие крупные банки уже объявили о повышении процентной ставки по ипотеке. Как обстоят дела в вашей компании?

- Так или иначе каждый банк ориентируется на изменение ключевой ставки ЦБ, но в то же время конкурентная среда на ипотечном рынке позволяет несколько сдерживать рост ипотечных ставок. На сегодняшний день банками предлагаются ипотечные продукты по достаточно невысоким ставкам по сравнению с действующими еще пару лет назад. Кроме того, ставки по ипотечным продуктам с господдержкой, в банках примерно на одном уровне.Но кроме господдержки на федеральном уровне, на ряд ипотечных продуктов, предусматривающих приобретение жилья в новостройках от застройщиков, распространяется поддержка Правительства Омской области.которая направлена на снижение базовых ипотечных ставок (максимальное снижение составляет до 3 п.п.). Таким образом по программе «Льготная ипотека на новостройки», реализация которой стартовала с весны 2020 годаи действует до 1 июля 2022 года, приобрести жилье в городе Омске через АО «ОРИК» можно по ставке 2,95% при размере кредита не более 3 млн.руб. Если размер кредита требуется более 3 млн.руб., то мы можем предложить аналогичные программы при поддержке Правительства Омской области по ставке от 4,75% годовых.

И что важно - сниженная процентная ставка действует весь период кредитования. Разница между базовой и сниженной ставкой компенсируется за счет денежных средств, выделенных Правительством Омской области.

— Какие еще преимущества для омичей в работе с вашей компанией?

— Для удобства клиентов мы работаем в режиме «одного окна».В нашей компании есть юристы, риэлторы, ипотечные специалисты. Таким образом, если человеку надо продать жилье и он не может сориентироваться в предложениях на рынке, наши высококвалифицированные специалисты окажут ему все необходимые услуги, включая юридическое сопровождение сделок по покупке/продаже жилья и ипотечных сделок. Конечно же, мы помогаем выбрать наиболее выгодный для клиента ипотечный продукт. «Банк ДОМ.РФ» тщательно рассматривает как заемщиков, так и предмет ипотеки, что позволяет максимально исключить возможные риски и соблюсти юридическую чистоту ипотечной сделки. Кроме того, сотрудники ОРИКа сопровождают клиента и консультируют его на протяжении всего кредитного периода. На сегодняшний день мы внедрили электронную регистрацию сделок в Росреестре, когда клиенту не надо обращаться в МФЦ, планируем это направление развивать, чтобы заемщик не тратил время на бумажную волокиту. Что касается программ с господдержкой, мы единственные в городе, кто реализует именно программы и с поддержкой регионального правительства, о которых было сказано выше. Поддержка регионального правительства совмещена с поддержкой на федеральном уровне, что позволяет обеспечить на сегодняшний день самый низкий уровень ставок на новостройки.Работаем мы со всеми застройщиками, что дает возможность предложить клиентам оптимальную географию по новостройкам.

— С материнским капиталом вы работаете, возможно ли его использование при покупке жилья в ипотеку?

— Да, конечно. Материнский капитал можно использовать как в качестве первоначального взноса, так и в качестве досрочного погашения. При этом у нас есть собственная программа, по которой мы выдаем ипотечный займ на сумму маткапитала. То есть если у клиента недостает средств именно на сумму маткапитала, чтобы приобрести квартиру, то мы выдаем этот займ на срок от 2 до 4 месяцев на то время, пока пенсионный фонд не перечислит данные средства.

— Наталья Анатольевна, что еще нужно учесть при покупке жилья в ипотеку?

— Очень важно понимать,что ипотека— это обязательства на много лет. И даже если сейчас у вас хороший доход, отличная работа, крепкое здоровье, надо учитывать, что ситуации в жизни бывают разные, лучше предусмотреть,проработать возможные варианты на тот случай, когда ваш доход существенно снизится или его вовсе не будет. Нужно подойдите к этому вопросу ответственно и взвешенно.

В том числе, рассмотрите вопрос страхования. Страхование жилья, которое обязательно для получения ипотечного кредита,защитит вас от долговых обязательств в критической ситуации — жилье страхуется от потери или повреждения после пожара, залива, взрыва бытового газа, стихийных бедствий и других форс-мажорных ситуаций. А вот страхование жизни и здоровья заемщика— дело добровольное. Взвесьте все за и против перед принятием этого важного решения, ведь это своего рода гарантия стабильности и защита ваших финансовых обязательств.Подумайте, готовы ли Ваши близкие, в экстренном случае, принять на себя кредитные обязательства.Это особенно актуально при долгом сроке ипотеки,нестабильной экономической ситуации в стране и сложной эпидемиологической обстановке. К слову, наступление страхового случая в период действия кредитного договора происходит достаточно часто.В нашей компании клиент имеет возможность самостоятельно определить страховую компанию из списка рекомендованных «Банком ДОМ.РФ». Мы не ограничены 1-2 компаниями, выбор достаточно широкий, при этом тариф для наших заемщиков одинаковый.

Помните, что ипотечный кредит —отличный инструмент, если правильно им воспользоваться.

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