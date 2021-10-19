Матч «Авангарда» с ХК «Сочи» превратился в ледовое побоище

Каблуков одним из первых принял бой в Сочи. Фото: www.hawk.ru

Никогда такого не было и вот опять. Навсегда врезалась в память фанатов "ястребов" легендарная встреча против ХК "Витязь". Тогда иностранные тавгаи устроили побоище на льду. У ХК "Сочи" с бойцами в составе не очень, зато тренирует их тавгай всея Руси Андрей Назаров, некогда игравший в "Авангарде". Тогда его задачей была защита на льду звезды Яромира Ягра.

Так случилось, что вчерашний матч против "Авангарда" был 600-м в тренерской карьере Назарова. И, видимо, он и его подопечные решили отпраздновать это событие в своем стиле. Парни из Сочи устроили настоящее ледовое побоище во встрече против омского клуба. И "ястребы" с честью приняли бой. Судя по всему, наша команда была готова к такому развитию событий. Об этом на послематчевой пресс-конференции скажет тренер Боб Хартли.

"Ястребы" достойно приняли бой. Фото: www.hawk.ru

Массовая драка случилась уже на первых секундах матча. Сразу трое игроков со стартовой серены бросились на хоккеистов "Авангарда". Нашим парням пришлось драться, особенно преуспели в кулачной схватке "ястребы" Дедунов и Каблуков.

В течение всей игры игроки ХК "Сочи" раз за разом цепляли наших хоккеистов. То и дело вспыхивали конфликты на льду. Матч в итоге закончился победой "Авангарда" - 5:4. За минуту до финальной сирены решающую шайбу забросил Якупов.

После матча тренер "Авангарда" Боб Хартли не скрывал свое недоумение по поводу побоища, которое устроили хоккеисты из Сочи.

- Раскатка еще не закончилась, и первый, второй, третий игроки подходили ко мне и говорили: «Боб, игроки «Сочи» подходят к нам и говорят, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку прямо с первой секунды матча», - сказал Хартли. - Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Но сами видите... Мы не говорили своим игрокам драться, мы лишь сказали ожидать чего угодно. Но потом я увидел, как общаются разные игроки во время вбрасывания, и понял, что драки все же будут.

Сам Андрей Назаров в жесткой форме опроверг слова канадца. Он посоветовал Хартли ехать к себе в Канаду и там рассказывать сказки. Назаров настаивал, что установки драться не было. Однако другими своими высказываниями на пресс-конференции тут же начал себе противоречить.

- План на игру сработал. Ребята молодцы, бились. Седьмая моя игра в клубе, задачей на сегодняшний матч было сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя, сезон идет, так что выбрали драку, - заявил тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров.