Обучение по программам Ворлдскиллс помогает получить хорошую работу

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Весной 2021 года государство запустило по всей стране проект «Содействие занятости». Цель проекта – помочь людям сохранить свою востребованность на рынке труда.

Обучение бесплатное. Проект набрал уже 85 тыс. заявок на обучение по программам Ворлдскиллс. Больше 13 тысяч россиян уже завершили его. Из них трудоустроились, сохранили работу или стали самозанятыми в среднем 76%. В этом особенность программы: дать людям не только новые профессиональные навыки, но и возможность трудоустроиться!

В рамках проекта «Содействие занятости» можно обучиться по одной из более чем 170 компетенций в семи профессиональных областях. Вполне реально найти дело по душе. Как показала практика, почти во всех регионах самые популярные компетенции – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». При этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей рынка труда.

Люди идут осваивать новые навыки не только потому, что оказались без работы или рискуют ее потерять. И не потому, что хотят сменить профессию. Многие понимают: чтобы соответствовать современным требованиям – надо учиться.

Одна из них – Людмила Герлейн, сотрудница ООО «Северянка», которое обеспечивает питанием одно из крупнейших предприятий нашего региона «Омсктехуглерод». Она работала пекарем-кондитером, но так сложились обстоятельства, что возникла необходимость освоить и профессию повара.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Конечно, были вопросы и сомнения: где учиться, когда, и не поздно ли, когда тебе уже за 50?

Но директор «Северянки» Ирина Воронова посоветовала принять участие в проекте «Содействие занятости» и отучиться «по Ворлдскиллс». И совет оказался ценным.

– Обучения проходило очень интенсивно и состояло в основном из практических занятий. Поварское дело для меня новое. Я научилась готовить много интересных блюд, о которых раньше или не слышала или имела общее представление: террин, шукша, равиоли, десерты крамбл. Понравилось еще то, что мы учились на современном оборудовании, – поделилась впечатлениями Людмила Герлейн.

Практическое обучение – это специфика всех образовательных программ по стандартам Ворлдскиллс. Больше 70% учебного курса участники программы осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, на современном оборудовании – в условиях, аналогичных условиям реального производства. Каждый участник программы «пробует руками» будущую работу и в конце обучения гарантированно получает профессиональные навыки.

Обучают их прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Профессиональный уровень выпускников определяется на демонстрационном экзамене. Он сдается не на бумаге, а на практике. То есть выпускники должны продемонстрировать в основном полученные навыки, а не знания.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

– Многие мои сотрудники давно работают на предприятии, и их навыки «устаревают», ведь появляется новое сырье, новое оборудование. Необходимо повышение квалификации. Кроме того, коллектив у нас небольшой, и здесь действует принцип взаимозаменяемости. Если кто-то уходил на больничный или в отпуск, мне тяжело было, например, пекаря переставить в повара или наоборот. Итоги обучения – очень хорошие: по стандартам Ворлдскиллс готовят грамотных специалистов! А потребность в них была, есть и будет, – прокомментировала директор ООО «Северянка» Ирина Воронова.

Проект «Содействие занятости» рассчитан на период до 2024 года. Каким компетенциям обучают в Омской области, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте trud.worldskills.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Работодатели, которых интересует обучение сотрудников, также могут обратиться в центры занятости населения. Программа продлится до 2024 года.