Омский Роспотребнадзор обязал привиться от ковида курьеров и охранников

Обязательно поставить прививку курьерам придется по распоряжению Роспотребнадзора.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Коронавирус продолжает оставаться проблемой для омичей. В последнее время вирус активно распространяется, количество новых заражений вновь стало понемногу расти и уже приближается к критическим отметкам.
Сегодня, 18 октября, в Омске пройдет заседание оперштаба, на котором планируют рассмотреть возможность ввести систему QR-кодов. Эта практика уже давно привычна жителям столицы, а в других регионах ее только недавно начали применять. «Комсомолка» связалась с представителями омского бизнеса и выяснила, как они относятся к такому нововведению. Некоторые ожидают снижения потока клиентов и уже предсказывают первые трудности.
Также сегодня стало известно, что Роспотребнадзор принял решение об обязательной вакцинации работников нескольких сфер:
— курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты;
— обслуживания зданий и территорий;
— промышленности, производства, строительства;
— деятельность охранных служб.
Соответствующее распоряжение уже подписал главный санитарный врач Омской области. Поставить прививки должны в кратчайшие сроки. Планируется, что первый компонент работники этих сфер получат до 15 ноября. а второй до 15 декабря.
В регионе уже вводили обязательную вакцинацию. Тогда под нее попали 40 категорий граждан. Привиться должны были омичи старшего возраста, работники образования, медики и многие другие. Также ставили условие для предпринимателей обязательно привить более 60% работников. О тогда многие не успели этого сделать, а по итогам обязательной вакцинации Роспотребнадзор решил проверки не проводить и назвал эти меры рекомендательными.
Сегодняшнее заседание оперштаба начнется в 16:00. Мы будем следить за его итогами.