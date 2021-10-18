Омский Роспотребнадзор обязал привиться от ковида курьеров и охранников

Обязательно поставить прививку курьерам придется по распоряжению Роспотребнадзора. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус продолжает оставаться проблемой для омичей. В последнее время вирус активно распространяется, количество новых заражений вновь стало понемногу расти и уже приближается к критическим отметкам.

Сегодня, 18 октября, в Омске пройдет заседание оперштаба, на котором планируют рассмотреть возможность ввести систему QR-кодов. Эта практика уже давно привычна жителям столицы, а в других регионах ее только недавно начали применять. «Комсомолка» связалась с представителями омского бизнеса и выяснила, как они относятся к такому нововведению. Некоторые ожидают снижения потока клиентов и уже предсказывают первые трудности.

Также сегодня стало известно, что Роспотребнадзор принял решение об обязательной вакцинации работников нескольких сфер:

— курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты;

— обслуживания зданий и территорий;

— промышленности, производства, строительства;

— деятельность охранных служб.

Соответствующее распоряжение уже подписал главный санитарный врач Омской области. Поставить прививки должны в кратчайшие сроки. Планируется, что первый компонент работники этих сфер получат до 15 ноября. а второй до 15 декабря.

В регионе уже вводили обязательную вакцинацию. Тогда под нее попали 40 категорий граждан. Привиться должны были омичи старшего возраста, работники образования, медики и многие другие. Также ставили условие для предпринимателей обязательно привить более 60% работников. О тогда многие не успели этого сделать, а по итогам обязательной вакцинации Роспотребнадзор решил проверки не проводить и назвал эти меры рекомендательными.

Сегодняшнее заседание оперштаба начнется в 16:00. Мы будем следить за его итогами.