Последнее бабье лето: омичей ждет потепление до +14 градусов

Тепло в Омске задержится еще на неделю.

Погода этой осенью удивляет омичей непостоянством. То ударят заморозки и идет снег, то снова теплеет. Буквально в начале этой недели было еще холодно. Прошел довольно сильны снег. Он даже пролежал несколько часов и растаял только к вечеру. Уже сейчас температура повышается. Синоптики обещают до +12 градусов 15 октября.

По прогнозам в выходные тенденция к потеплению сохранится. Днем прогнозируют потепление до +14 градусов. Осадков не ожидают, только по ночам будет образовываться туман. О его опасности омичей уже предупреждали МЧС. Накануне из-за этого явления в аэропорту не смогли вовремя приземлиться 6 самолетов.

Настоящую жару для середины октября обещают на понедельник, 18 сентября. Днем температура может подняться до +16 градусов. Осадков все также не ожидают. Теплые деньки продержатся ориентировочно до среды. В этот день синоптики прогнозируют около +12 градусов. После температура пойдет на спад, в регион вернутся дожди. Уже в пятницу, 22 октября прогнозируют +8 и дождь.

Пока прогнозы погоды говорят о том, что грядущая неделя станет последней теплой для омичей. Дальше температура пойдет на спад и установится в районе +5…+1 градусов днем. Усилятся и осадки. Пока снега не обещают, но дожди будут идти гораздо чаще.