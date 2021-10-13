Центральные улицы и знаковые места Омска: «СибДор» берется за самые сложные объекты

Компания «СибДор» – известное предприятие, зарекомендовавшее себя в Омске за долгие годы труда. О том, какими выполненными объектами гордится коллектив предприятия и как шли работы в рамках федеральных нацпроектов в этом году, – в нашем материале.

От центра города до районов

ООО «СибДор» работает в сфере дорожного строительства и благоустройства с 2004 года. За этот период специалисты компании выполнили самые сложные объекты, благоустроили, отреставрировали и отремонтировали знаковые для омичей места: улицу Герцена на участке от 36-й Северной до Октябрьской, Пушкинский тракт, 3-й, 5-й и 12 микрорайон и, конечно, Омскую крепость, преобразившуюся в 2005 году. Есть в этом списке и другие центральные магистрали, скверы и бульвары. Немало объектов компания сделала в районах области.

На вопрос о том, сколько же километров дорог сделали работники за 17 лет, технический директор ООО «СибДор» Сергей Погосян смеется:

– Очень много! Нереально посчитать, и никто еще не взялся это сделать.

Сегодня нередки случаи, когда подрядчики отказываются исправлять выявленные и появившиеся дефекты на уже сданных объектах, поэтому одно из достоинств «СибДор» кроется в надежности и ответственном подходе к делу.

– Мы работали и работаем в рамках гарантийных обязательств, – рассказывает Сергей Погосян. –Например, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мы сделали еще в 2017 году ряд магистралей, и на них каждую весну выполняем ремонт в рамках гарантии. С комиссией, заказчиком – бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», Сибуправтодором осматриваем объект. Если находим, допустим, дефекты на деформационных швах – все отмечаем и исправляем.

Многие омичи заметили, что в последние годы качество отремонтированных дорог заметно изменилось. По словам Сергея Рубиковича, новые требования муниципального заказчика стимулируют подрядчиков самих работать лучше. Изменился и подход:

– Если раньше ремонтировали только проезжую часть, то сейчас делаем все комплексно – с тротуарами, газонами, ограждениями, светофорами, дорожными знаками. Объект отремонтировали – и как минимум на 5 лет про него забыли.

Общество с ограниченной ответственностью активно сотрудничает с муниципалитетами, регулярно участвуя в торгах и заключая госконтракты. Есть среди постоянных заказчиков известные в городе предприятия. У нескольких десятков супермаркетов в разных районах Омска благоустройство выполнила именно эта компания.

Любинский проспект и «Зеленый остров»

Нынешний 2021 год – напряженный и плодотворный в жизни компании. В этом году предприятие выиграло торги на ремонт дорожной сети Омска на сумму порядка 200 миллионов рублей. Специалисты обновили дорогу, ведущую в поселок Биофабрика, улицу Шебалдина от 10-летия до Нейбута, Арктическую и дорогу вдоль здания №21 по улице 21-я Амурская. А еще – такие оживленные и важные «артерии» на «теле» Омска, как улица Ленина и Маяковского. Подрядная организация обновила Любинский проспект (от улицы Ивана Алексеева до Театрального сада и от улицы Герцена до улицы Красный Путь на нечетной стороне) и Ивана Алексеева (от улицы Красина до Красного Пути). Здесь рабочие отремонтировали существующие и построили новые тротуары, установили бордюры и дорожные ограждения, высадили четырехметровые ели.

Рабочие приступили к объектам 2022 года, торги по которым прошли заранее: это улица Арсеньева и Кемеровская. Обновила компания дорогу в районном поселке Муромцево.

В этом году ООО «СибДор» также участвует в реализации крупного нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Один из знаковых объектов – парк «Зеленый остров», много лет прождавший ремонт. Подрядчик вел работы на участке от улицы Кемеровской до Старозагородной рощи, а также от центральной аллеи до косы на полуострове. В ходе благоустройства рабочие демонтировали старые покрытия на дорожках, проложили электрокабель и установили фонари. Омичи уже увидели новые заасфальтированные тротуары и велодорожки. В парке появились проезды с разметкой, туалетные модули, велосипедные парковки и скамейки. Подрядчик высадил новые деревья и газон. Жители города по достоинству оценили преображение рекреационной зоны.

Собственный автопарк и беспрерывное производство

Компания «СибДор» уверенно берется за крупные объекты, поскольку мощности позволяют производить работы в срок. У предприятия имеется собственный автопарк: катки, укладчик, грузовая техника, фреза. Кроме того, на территории расположены два собственных асфальтобетонных завода, бетонный цех, где изготавливаются тротуарная плитка, бордюры, поребрики.

– Асфальт производим по новому ГОСТу, используем более качественные материалы А-16, А-22, ЩМА, – рассказывает Сергей Погосян.

Зимой, когда дорожные работы и благоустройство завершаются, на предприятии процессы не останавливается: цеха производят и запасают к будущему сезону материалы для новых объектов. Мощная техническая база компании – подвижной состав, производственные установки и многое другое – позволяет предоставлять заказчику стабильно высокое качество услуг и материалов в значительных объемах и точно в срок. На объектах, куда заходит подрядчик, одномоментно работает от 100 до 200 специалистов.

Надежное партнерство с компанией «СибДор» уже оценили многие организации Омска, и их рекомендации – это лучшее свидетельство о надежности предприятия.

Уважаемые коллеги! Коллектив ООО «Сибдор» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Быть дорожником – почётная, необходимая и важная профессия. Люди – это решающий фактор в нашем деле. Когда мы видим качественные дороги, то понимаем, какие усилия, какой самоотверженный труд пришлось вложить в полученный результат. Пусть каждого из вас ждут новые свершения, перспективы и развитие.

Благополучия вам, уверенного развития, отзывчивых и надежных партнеров, преданных своему делу и компетентных сотрудников.

Коллектив ООО «СибДор»