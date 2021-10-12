Новации омских дорог и федеральных трасс

ООО «Стройсервис»,одно из ведущих предприятий отрасли, отметившее недавно 25-летний юбилей, не нуждается в представлении – оно хорошо известно профессионалам дорожного хозяйства не только в Омске, но и в России. Компания занимает лидерские позиции, выполняя ремонт сотен километров дорог ежегодно. При этом «Стройсервис» – лидер в области дорожных инноваций.

Не только Омск

Объекты, на которых работали специалисты ООО «Стройсервис», – знаковые и важные для омичей. Это проспект Карла Маркс и Губкина, улицы Доковская, территория, прилегающая к СТЦ «МЕГА Омск», и многие другие. На территории Омской области «Стройсервис» выполнил ремонт дороги Новоселецк - Таврическое - Омск - Нововаршавка.

География регионов, где работает компания в текущем году, не ограничена Омской областью, а площади растут год от года. К примеру, в 2019 год предприятие осуществило ремонт дорожного полотна на протяжении более 250 километров. В 2020 году специалисты выполнили работы на участках автомобильных дорог общей протяженностью уже 308,5 километров. Они работали на территории Алтайского, Забайкальского краев и Республикой Алтай.

Основная часть этого объема –автомобильные дороги общего пользования федерального значения: это траccы А320 Омск – Черлак – Республика Казахстан в Омской области, А350 Чита – Забайкальск – граница с КНР, Р258 «Байкал» Иркутск – УланУдэ – Чита, Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – ГорноАлтайск – граница с Монголией в Республике Алтай, А349 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (на Семипалатинск) – Алтайский край.

Передовые технологии и лучшее оборудование

Дождь, снег, перепады температур, большой поток машин – все это приводит к разрушению дорожных одежд. Специалисты компании «Стройсервис» при выборе того или иного способа ремонта разрушенных участков учитывают вид, характер и площадь распространения дефектов, а также фактическую несущую способность конструктивных слоев автомобильной дороги. Одна из распространенных сегодня технологий – холодный ресайклинг, который имеет ряд преимуществ перед традиционными методами ремонта. Во-первых, ресайклинг подразумевает повторное использование материала старого покрытия, что означает снижение затрат на дорогостоящие минеральные и органические дорожно-строительные компоненты. Во-вторых, к преимуществу технологии относится полная автоматизация и механизация производственных процессов, возможность регулирования свойств рециклируемого материала путем придания ему требуемых свойств за счет добавок минеральных и органических вяжущих компонентов и т. п. По технологии холодного ресайклинга ООО «Стройсервис» отремонтировало около 5 миллионов квадратных метров слоев основания с применением в качестве вяжущих цемента, вспененного битума и их комбинаций.

Для строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также производства сопутствующих дорожностроительных материалов применяются следующие технологии:

устройство оснований методом холодного ресайклинга с использованием машин Wirtgen 2200 СR, Wirtgen WR 2500S, Wirtgen WR 4200, работающих в комплекте со суспензиаторами WМ 1000;

восстановление асфальтобетонных покрытий методом горячего ресайклинга с применением комплекта машин Remix 4500;

устройство защитных слоев из литых эмульсионноминеральных смесей «Сларри Сил» машиной Weiro MA800;

строительство тонких слоев износа асфальтоукладчиком Vogele S18002SJ, оснащенным системой SpreyJet, по технологии «НОВОЧИП»;

укладка цементобетонных смесей машиной Wirtgen SP 94.

Собственное производство на современных установках

Предприятие также производит дорожностроительные материалы для качественного ремонта автомагистралей:

полимернобитумные вяжущие на основе блоксополимеров СБС на установках непрерывного действия «ИНлайн»;

битумные (битумнополимерные) эмульсии на установках непрерывного действия;

органоминеральные и асфальтогранулобетонные смеси на установке GoldmiXS360;

цементобетонные смеси на установках Just Weite и АММАNN ELBA 130TB;

дробленые пески, щебень узких еврофракций – в соответствии с требованиями нормативной документации, разработанной в рамках ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Используются стационарные и передвижные дробильносортировочные комплексы Mesto Minerale, David, Kleman, Hartl;

асфальтобетонные, щебеночномастичные асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные смеси всех типов и видов по ПНСТ – 183, ПНСТ – 184 на установках фирмы AMMANN: GLOBAL 160, uniGLOB 240, BlackMove (4 ед.), Prim;

активированные минеральные порошки.

На установках GLOBAL 160, uniGLOB 240 выпускаются асфальтобетонные смеси с применением технологии вспенивания битума. Специалисты ООО «Стройсервис» апробировали технологию применения медленно твердеющих вяжущих (белитового шлама) при восстановлении слоев основания методом холодного ресайклинга.

Стоит отметить, что производимые асфальтобетонные смеси и дорожностроительные материалы проходят обязательный контроль качества в двух стационарных и четырех мобильных лабораториях, оснащенных в соответствии с требованиями ПНСТ – 183 и ПНСТ – 184 и нормативными документами, разработанными в рамках ТР ТС 014/2011.

СПРАВКА

Свою деятельность компания «Стройсервис» начала в 1994 году с поставки комплектующих и сервисного обслуживания для асфальтобетонных заводов. Тогда штат насчитывал всего 6 человек. Сегодня на предприятии работают порядка тысячи специалистов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю коллег – всех, чья жизнь связана с дорожной отраслью, с профессиональным праздником!

Автомобильные дороги дарят нам радость встреч с родными и близкими, соединяют деревни и города, регионы и страны. Многие километры дорог отремонтированы руками сибирских строителей, и сколько еще работы впереди!

Желаю вам успешного исполнения всех планов и задач! Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, хорошего настроения, стабильных объемов работ, четкого и своевременного финансирования, удачи на жизненном пути и новых трудовых свершений!

Генеральный директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Телефон: 782271, 782613

Адрес: ул. 2я Солнечная, 43.

E-mail: info@stroyservis.omsk.su.