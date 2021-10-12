Куда выгодно вложить сбережения омичам

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Чем отличается накопительный счет от депозита?

Депозит — это один из вариантов размещения сбережений в банке, на определенных условиях.

Депозит всегда имеет четкий срок хранения, условия пополнения и возможного расходования денежных средств в рамках срока договора, а также, варианты начисления полученных процентов. Например, ежемесячно или в конце срока хранения, капитализация (присоединение к основной сумме вклада) или перевод на отдельный счет, для возможного пользования. Главное преимущество депозита, это все же, возможность по истечении конкретного выбранного срока (в рамках предложенных условий), воспользоваться накоплениями к конкретной дате и реализовать свою мечту или цель.

Накопительный счет, в свою очередь, это банковский счет, который можно пополнять в любое время, с него можно снимать деньги, тогда, когда они потребуются, и при этом получать бонусы в виде начисленных процентов. Главным преимуществом накопительного счета, является его мобильность использования: по сути, владелец накопительного счета, имеет право распоряжаться размещенными средствами, на свое усмотрение в любое время, одновременно получая дополнительный доход.

Думаю, можно выделить пять ключевых отличий депозита и накопительного счета:

СРОК: Накопительный счет открывается на неограниченный период, а депозит всегда имеет ограниченный срок размещения.

СУММА ОТКРЫТИЯ: Накопительный счет может быть открыт с нулевым балансом и далее пополняется на любую сумму, а при открытии депозита, банком всегда обозначается минимальная сумма для размещения.

Движение по счету: Накопительный счет предполагает свободное движение денежных средств (пополнение и снятие в любое время), депозит в свою очередь, может быть не пополняемым и без частичного расходования, что обусловлено договором.

СТАВКА: Процентная ставка по депозиту (чаще выше, чем по накопительному счету), всегда фиксированная, и остается без изменений на протяжении всего срока размещения. Ставка по накопительному счету, в большинстве случаев, не зависит от срока и суммы размещения, но, бывают исключения. Мобильность накопительного счета, обуславливает невысокую доходность.

Условия закрытия: При досрочном закрытии депозита доход в виде накопленных процентов, будет пересчитан по ставке до востребования. Ставка до востребования, законодательно не ограничена. Банки могут сами устанавливать этот порог, но обычно он колеблется в пределах от 0,01% до 0,1%. Если клиенту срочно понадобилось забрать деньги, то с накопительного счета это можно сделать в тот же день, и при этом банк выплатит начисленные проценты, даже если счет будет закрыт.

Важно отметить, что депозит и накопительный счет, это самостоятельные счета, имеющие свои реквизиты, которые не связаны с пластиковыми картами клиента. А значит, размещенные денежные средства в депозит или накопительный счет, в безопасности, даже, если данные пластиковой карты клиента скомпрометированы.

Что выгоднее: накопительный счет или депозит?

Все зависит от ваших задач и готовности доверить средства банку на определенный срок. Сегодня банки предлагают гибкие условия размещения денег на накопительных счетах. При сравнении, может оказаться, что доход от депозита и размещения денег на накопительном счете, будет примерно одинаковым, если вы не планируете снимать средства. Обычно, повышенную ставку можно получить по депозиту сроком от 3-6 месяцев на сумму свыше 50-100 тыс. рублей. Поэтому, если у вас есть 50-100 тысяч рублей, которые гарантированно вам не понадобятся в течении конкретного срока — лучше положить их на депозит. В случае, если у вас небольшая сумма и есть цель накопления, при этом вы понимаете, что в период накопления, денежные средства могут частично понадобится, смело выбирайте размещение на накопительном счете.

Накопительный счет подойдет, если вы выделили какую-то сумму на ремонт, покупку машины или оплаты отпуска. Во-первых, средства изолированы от общего «кошелька», и вы точно их не потратите при расчетах по карте. Во-вторых, вы можете увеличить сумму, если будете хранить деньги в банке более месяца — вам начислят проценты. В-третьих, вы можете в любое время их снять, тогда как при размещении на депозите могут быть ограничения. В-четвертых, деньги на счетах в банке положительно сказываются на финансовой оценке клиента, как потенциального заемщика, — это пригодится, если вам нужно будет взять кредит или оформить ипотеку.

Накопительный счет помогает систематизировать накопления. Можно подключить автоматическое пополнение счета раз в неделю или раз в месяц, чтобы сформировать «подушку безопасности» или накопить на какую-то цель.

С помощью средств на накопительном счете можно покупать валюту, если вы находитесь в поездке заграницей. Конвертация валют в мобильном приложении выгоднее, чем приобретение валюты в кассах банка. Обменивая рубли с накопительного счета на счет валютной карты, вы получаете выгодный курс обмена и тратите меньше, чем при конвертации при оплате рублевой картой за покупки/услуги заграницей.

Если вы заметили подозрительную активность по карте, перешли по ссылке, сообщили кому-то свои платежные данные или потеряли карту, срочно в мобильном приложении переведите средства на накопительный счет — они будут в безопасности.

Что предпочитают омичи депозиты или накопительные счета?

Мы фиксируем в Омске переток средств клиентов с депозитов на накопительные счета. То, что клиенты выбирают накопительные счета, а не депозиты, как раз и демонстрирует то, что сейчас более популярны инструменты сбережения «без срока» и с возможностью мобильного использования денежных средств без потери процентов. Уже больше 45% в портфеле средств клиентов составляют накопительные счета, доля депозитов – порядка 10%.

Правда ли что банк может менять ставки накопительных счетов по своему усмотрению во время срока размещения, а по депозитам нет?

Ставки накопительного счета могут меняться банком как в сторону увеличения, так и в сторону снижения, в отличие от депозита, ставка которого фиксируется на весь срок размещения средств.

На что надо обращать внимание в первую очередь, изучая предложения разных банков, чтобы выгодно сохранить сбережения?

Первое это репутация, надежность банка и предлагаемые процентные ставки. Лучше всего, предварительно посмотреть информацию в общем доступе о банке, который клиент рассматривает как партнера при размещении своих сбережений. Далее детали, о которых говорили выше - срок, возможность пополнения/расходования денежных средств, условия досрочного расторжения.

Застрахованы ли накопительные счета в банках?

Страхование распространяется на все средства физлиц, находящиеся на банковских счетах и вкладах, вне зависимости от гражданства вкладчика. Размер возмещения составляет 1,4 млн рублей. При наступлении страхового случая все остатки на счетах в одном банке суммируются.

Нужно ли платить налог с накопительного счета?

С 2021 года доход физических лиц, полученный в виде процентов от размещения средств на накопительных счетах, облагается подоходным налогом по ставке 13%. Налог уплачивают резиденты и нерезиденты при условии, что накопительный счет открыл российский банк. Сумма процентов уменьшается на размер необлагаемого дохода, который рассчитывается как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января отчетного года, умноженное на 1 млн рублей.

Например, в 2021 году необлагаемый доход составляет 42500 рублей (4,25% * 1000000).

Если вы получили прибыль по накопительным счетам 50000 рублей, 13% будет начислено на сумму 7500 рублей (50000 — 42500), при этом сумма налога составит 7500*13% = 975 рублей.

Если совокупный доход за год по банковским вкладам, депозитам и накопительным счетам превысил 5 млн рублей, применяется прогрессивная ставка НДФЛ 15%. Сама сумма вклада налогообложению не подлежит.

Самостоятельно рассчитывать доход и подавать декларацию не нужно: налоговая инспекция пришлет вам начисления в личный кабинет на сайте ФНС вместе с годовыми налогами на имущество.

Как открыть накопительный счет?

Клиенты Райффайзенбанка могут открыть накопительный счет в мобильном приложении или через личный кабинет онлайн, новые же клиенты Банка, могут заполнить заявку на сайте или прийти в офис для оформления открытия счета.

Вы можете открыть любое количество накопительных счетов, что позволяет удобно копить на разные цели. Но иногда, финансовые организации могут устанавливать ограничения по количеству банковских счетов на одного клиента. Например, если у банка есть накопительный счет с повышенной ставкой, клиентам может быть доступен только один счет на этих условиях.