Назван район Омска с самой высокой смертностью в 2021 году

В омском ЗАГСе рассказали, в каких районах умерло больше всего людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Омской области уже довольно давно нормой стало, что смертность превышает рождаемость. За прошедшие 9 месяцев 2021 года зафиксировали почти в два раза больше смертей чем рождений. Об этом говорят данные статистики, представленные омским ЗАГСом.

По этим данным, за неполный 2021 год в Омской области умерли 23 594 человека, а родились всего 13 137 человек. Большая часть как обычно приходится на город Омск. За 9 месяцев в городе зарегистрировали 14 452 смерти, в то время как в районах области всего 9 142.

Лидером по смертности среди округов стал Кировский, там зарегистрировали 4 212 смертей. На втором месте оказался Центральный округ с показателем 3 283. На третьем расположился Октябрьский округ с 2 383 смертями. Совсем небольшой разрыв между Ленинским ( 2 351 смерть) и Советским (2 223 смерти) округами. Среди районов области лидером по смертности, также как и по рождаемости, стал Омский район, там зарегистрировали 829 смертей.

Рождаемость по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне, зато немного снизилась, если сравнивать в 2019 годом. В Омске за 2021 год зарегистрировали 8 614 новорожденных. В районах области всего 4 523 новорожденных.

Лидером по рождаемости среди округов Омска стал Центральный, там зарегистрировали 2 443 новорожденных. На втором месте оказался Кировский округ, там родились 2 212 человек. Третье место досталось Советскому округу с показателем 1 686 новорожденных. Следом расположился Ленинский округ, там зарегистрировали 1 323 новорожденных. В Октябрьском округе родилось всего 950 человек. Среди районов области самый высокий уровень рождаемости зафиксировали в Омском районе, там зарегистрировали 560 новорожденных.

Также известно, что в 2021 году в Омской области сыграли 9 183 свадьбы, 6 513 из которых приходится на Омск. А развелись заметно меньше людей. За год заявления по области подали 6 193 раз, из которых на Омск приходится 3 998.