В Омской области еще больше семей с детьми получат выплаты

В Омской области еще больше семей с детьми получат выплаты

Развитие системы господдержки семей остается приоритетным направлением регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В его рамках уже получают выплаты 32 тысячи омских семей. Финансирование на эти цели увеличилось на 21%. Это деньги федерального и областного бюджета. Благодаря этому меры поддержки получат больше людей, которые в ней нуждаются.

В общей сложности областное министерство труда реализует в регионе 21 меру финансовой поддержки для семей с детьми. Для сравнения: в 2020 году финансирование составляло 10,8 млрд, в 2021 году – 13,7 млрд рублей.

Семьи с низкими доходами имеют право на получение выплат на детей в рамках нацпроекта «Демография». Выплату на первого ребенка (10 870 рублей) могут оформить родители, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 22 202 рублей, на каждого члена семьи. На сегодняшний день в омском регионе такую меру поддержки получили более 17 тысяч семей на сумму 1,2 млрд рублей.

Выплату на третьего и последующих детей (10 982 рублей) могут оформить семьи со среднедушевым доходом, который тоже не превышает 2-х кратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. В этом году меру поддержки получили более 14 тыс. семей на сумму 1,2 млрд рублей.

- В 2020 году губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков подписал указ, согласно которому ежемесячную меру поддержки стали выплачивать не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка. Мы фиксируем значительное увеличение количества получателей меры поддержки. Если в 2019 году ежемесячную выплату получали около 8 тысяч семей, в 2020 году – уже 12,4 тысячи семей, то в этом году – 14,6 тысячи семей, – сказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Узнать, есть ли право на получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого, третьего или последующих детей можно на сайте мфц-омск.рф в разделе «Онлайн-калькулятор». При положительном результате следует обратиться в МФЦ с заявлением и документами.

ОФИЦИАЛЬНО

«Господдержка семей с детьми в последние годы значительно расширена за счет введения новых мер»

Министр труда и социального развития Омской области Владимир КУПРИЯНОВ:

- Господдержка семей с детьми значительно расширена за счет введения новых мер, в том числе ежемесячной выплаты при рождении первенца, а также рождении третьего и последующих детей. В 2020 году по поручению президента Владимира Путина существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта «Демография». Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то теперь период выплат продлен до трех лет. Кроме того, ранее ежемесячные выплаты начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. Теперь выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

ВАЖНО!

Кому положены выплаты?

- семьи, где ребенок-первенец появился с 1 января 2018 года;

- семьи на третьего и последующих детей, при условии, что ребенок появился на свет в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024.