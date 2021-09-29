Очевидцы сняли на видео, как омич избивает ребенка на детской площадке

Мужчина бил школьника и руками, и ногами. Фото: ВКонтакте

Омичей возмутило видео, появившееся в социальных сетях. Автор лаконично подписал ролик следующим образом:

- На Левом берегу неадекватный мужчина напал на подростков. Очевидцы говорят, что просто так.

Из-за чего возник конфликт, остается только догадываться - все начинается уже с самой драки, которая происходит на детской площадке. Звук у ролика тоже отсутствует, поэтому что кричат друг другу участники конфликта понять невозможно. На кадрах видно, как взрослый мужчина в кожаной куртке хватает подростка и со всего маху бросает на землю. Мальчику от силы лет 13, рядом с дерущимися мечется другой школьник примерно его возраста. Но подойти и вмешаться в конфликт со взрослым мужчиной он не решается.

Агрессор же не унимается и продолжает наносить удары ребенку. Причем в ход идут как ноги, так и руки. Мальчик получает побои по лицу и всему телу. В итоге омич наваливается на подростка и с силой прижимает его к земле. Мальчик лишь беспомощно закрывает голову и безрезультатно пытается оттолкнуть нападавшего. На этом моменте видео обрывается. Что именно произошло между взрослым мужчиной и ребенком, непонятно.

Омичи в комментариях после просмотра ролика разделились на два лагеря. Одни уверены, что взрослый не стал просто так нападать бы на школьника. Дескать, сейчас дети пошли такие, что им палец в рот не клади. И, скорее всего, мальчик получил за дело. Другие же сибиряки уверены: как бы не поступил подросток и что бы он ни сделал, мужчина не имел права трогать его. И уж тем более применять грубую физическую силу.

Посмотрели видео и в омской полиции. Там уже назначили проверку. Силовики выясняют точное место драки и ищут участников конфликта, а также очевидцев.

- По информации, размещённой в соцсетях, в УМВД России по городу Омску назначено проведение проверки, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.