Новая аллея банка ВТБ появилась в саду Юннатов в центре Омска

Сотрудники ВТБ высадили саженцы лип и лиственниц на территории сада Юннатов в центре города Омска.

В подготовке мероприятия участвовали сотрудники банка ВТБ. Порядка 1000 килограмм макулатуры были собраны коллективом омского подразделения банка за 2 месяца. Полученное сырье было обменяно на саженцы молодых деревьев в компании «Кедротека», которая выступила соорганизатором экологической акции.

Дмитрий Ким, управляющий ВТБ в Омской области прокомментировал: «Сегодня экологическая повестка выходит на первый план во всем мире, и мы стремимся предложить своим сотрудникам, и, конечно же, клиентам банка внести свой вклад в сохранение окружающей среды. ВТБ реализует ряд проектов, направленных на поддержку лесов и водоемов России на федеральном уровне. Сегодняшняя акция является региональной инициативой, направленной на бережное отношение к природе».

Директор компании «Кедротека» Максим Чапов отметил: «Забота о возобновлении зеленого фонда города Омска является для нашей компании первоочередной задачей. Эту инициативу мы популяризируем с 2016 года за счет привлечения к озеленению ведущих компаний города, которые не остаются равнодушными к решению вопроса сохранения экологии города, где мы живем. Мы рады тому, что при участии банка ВТБ у нас появляются новые аллеи деревьев, которыми могут любоваться жители и гости нашего города».

«Банк ВТБ также дает клиентам возможность присоединиться к экологическим мероприятиям, направляя бонусы нашей программы лояльности «Мультибонус» на поддержку волонтеров, утилизацию мусора или восстановление лесов. Участники могут за бонусную валюту купить экотовары, посадить деревья или поучаствовать в очистке водоемов. Мы продолжим участвовать и в региональных экологических акциях, посадку деревьев планируем проводить на постоянной основе», - добавил Дмитрий Ким.

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