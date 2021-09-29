В ОмГАУ появится лаборатория мирового уровня

Пресс-брифинг прошел в Цифровом ситуационном центре аграрного университета, где собрались не только омские журналисты, но и представители российских вузов, научных организаций, партнеры проекта из разных стран, органов государственной власти и аграрного сообщества. Кроме того, велась онлайн трансляция мероприятия на ютьбе. Такой повышенный интерес к теме брифинга не случаен, ведь работа, которую предстоит выполнить в рамках гранта, представляет большой научный интерес и важна не только для специалистов, но и общества в целом.

Создание лаборатории мирового уровня - совместный международный проект, который будет реализован на базе Омского государственного аграрного университета на средства федерального бюджета по итогам восьмого конкурса мегагрантов Минобрнауки РФ. В реализации проекта будет принимать участие один из ведущих ученых с мировым именем в области качества зерновых культур профессор факультета питания и диетики университета Истинье, Стамбул, Турция, ЭКС-президент Международной ассоциации по науке и технологии зерна (ICC), председатель Академии ICC Хамит Коксель. Он рассказал о том, как именно будут проходить работы над проектом.

В первую очередь ученые проведут исследования по биообогащению хлеба микроэлементами. Пшеница, наряду с рисом и кукурузой, является одним из важнейших сельскохозяйственных культур, которая обеспечивает продовольственную безопасность по всему миру, а хлеб – один из основных продуктов питания людей во многих странах. Поэтому основная задача, которая стоит перед учеными, улучшить полезные свойства зерна пшеницы так, чтобы пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась и это благотворно повлияло на здоровье людей. В рамках грантового проекта, осуществляемого в ОмГАУ и будет создана лаборатория, где будет проходить оценка, как технологических свойств, так и пищевой ценности зерна по нескольким показателям, среди которых количественная оценка фенольных соединений, флавоноидов, анализ лютеина, общего содержания желтого пигмента, антиоксидантной способности, содержание микроэлементов. Кроме того, в лаборатории можно будет проводить анализ технологических свойств, лабораторную оценку хлеба, печенья, а также производство хлеба в больших масштабах и лабораторное производство печенья.

Ученым предстоит провести большую исследовательскую работу.

- В течение трех лет нам предстоит собрать, изучить, систематизировать данные по качеству зерна, производимого на территории Западной Сибири и Урала, оценить генетические ресурсы, определить содержание микроэлементов в злаках, в том числе и диких видах, - рассказал на пресс-брифинге глава Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ, профессор агротехнологического факультета Омского ГАУ, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник агропромышленного комплекса России Владимир Шаманин. - Анализ этих данных даст нам понимание общей обстановки и того, в каком направлении двигаться, чтобы с помощью хлеба, который россияне едят каждый день, поднять иммунитет населения.

Ученые ОмГАУ не первый год работают над перспективным направлением в аграрной науке – создают новые сорта пшеницы, используя потенциал диких злаков. Благодаря такому подходу новые сорта получаются более устойчивыми к болезням. Уже сейчас в университете сформирована целая коллекция таких сортов зерна. Теперь в рамках выигранного гранта эта работа получит новые перспективы. Возможности новой лаборатории позволят не только оценить качество зерна и сделанных из него продуктов, но и добиться существенного улучшения его свойств за счет селекции, агрономии, технологии переработки. Зачем все это необходимо? Ответ очевиден – для улучшения здоровья людей и в первую очередь наших соотечественников и земляков. Ведь хорошо известно – наше здоровье напрямую зависит от качества продуктов, которые мы едим. Работа омских ученых нацелена в первую очередь именно на это.