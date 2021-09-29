Оксана Фадина ушла с поста мэра, теперь она отправится в Госдуму.

Сегодня, 29 сентября, Омск официально остался без мэра. Свои полномочия сложила Оксана Фадина, занимавшая этот пост с 2017 года. Ее уход связан с избранием в Государственную Думу. Довольно неожиданно Фадина решила поучаствовать в минувших выборах от партии «Единая Россия». В том, что мэр получит мандат, сомнений практически не было. Так и вышло. Официально отставку Оксаны Фадиной сегодня согласно необходимой процедуре приняли депутаты омского горсовета. Бывший мэр поблагодарила депутатов за работу и выразила надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

Пока не будет избран новый мэр, его обязанности будет исполнять первый вице-мэр Евгений Фомин. Это решение также официально приняли депутаты городского совета.

Теперь Омск ждут выборы мэра, в которых обычные омичи участвовать не будут. Выбирать главу города будут по тому же механизму, по которому в свое время избрали Фадину. Составят специальную комиссию, которая будет состоять из депутатов Горсовета, почетных жителей города и кандидатур, предложенных губернатором. Потом начнется прием заявок от желающих занять вакантную должность. Члены комиссии проведут собеседования и отберут только двух кандидатов. Из них на итоговом заседании депутаты Горсовета и выберут нового мэра.

Звучат разные предположения о том, кто мог бы занять место главы города. Некоторые считают, что с этим справился бы человек от бизнеса, например омский бизнесмен Шкуренко, кто-то считает, что место должно достаться кому-то из команды бывшего мэра, например первому вице-мэру Фомину, некоторые считают, что на роль мэра подошел бы вице-губернатор Ушаков. Подробнее о разных мнениях экспертов читайте в нашем материале.