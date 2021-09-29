Можно ли устанавливать пластиковые окна в холода?

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Принято считать, что пластиковые окна нужно устанавливать только в теплое время года, иначе квартира рискует промерзнуть во время монтажа, а монтажная пена не схватится должным образом. Однако это не более чем заблуждения. Современные материалы, в том числе и монтажная пена с составом, который быстро застывает при минусовых температурах, позволяют менять окна даже в минусовые температуры. Кроме того квалифицированные и опытные монтажники организуют весь процесс установки так, что оконные проем будет открыт недолго – от 20 до 50 минут. За это время в комнате охлаждается только воздух, стены промерзнуть никак не могут.

Более того, установка окон в прохладное время года имеет ряд преимуществ. Во-первых, во время холодов и ветров можно сразу заметить негерметичный участок. Кроме того, проще найти дефекты в стеклопакете, заметить недостатки в фурнитуре, низкое качество армирования. И, наконец, можно сэкономить на сроках, ведь у компаний по изготовлению пластиковых окон в это время года, как правило, меньше заказов.

При этом надо иметь в виду, что только профессионалы могут гарантировать надежность всей конструкции и установку по всем нормам ГОСТ. Попытки самостоятельно установить окна в любое время года, наверняка приведут к серьезным проблемам. Поэтому для того, чтобы пластиковые окна служили долго и качественно, обращайтесь к специалистам Салона «100 решений»:

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