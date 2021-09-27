Омич на иномарке снес стену частного дома

Стена от удара автомобиля буквально развалились на несколько частей. Фото: ВКонтакте

Не с кофе началось утро одного из омичей, проживающего на улице Шебалдина. Прямо в стену его дома влетел автомобиль. И не было бы это так печальное, если бы стена от удара не сложилась пополам.

Фотографиями поделились очевидцы аварии в соцсетях. На них видно, что водитель КИА действительно въехал в стену с такой скоростью, что она сложилась пополам и упала на крышу автомобиля где-то в районе пассажирского сидения. Судя по конструкции дома, можно предположить, что эта часть была не жилой.

При каких обстоятельствах омич врезался в дом пока не известно. Фото: ВКонтакте

Загадкой остается, как водитель вообще смог так въехать в стену. На этом участке дороги довольно широкий газон, да и стоит он перпендикулярно направлению движения. В произошедшем разбираются сотрудники Госавтоинспекци. Комментарии в ведомстве обещали дать позднее.

Омичи в соцсетях замечают, что видели объявление о продаже на доме, поэтому вполне вероятно, что там сейчас никто не живет.