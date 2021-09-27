Дмитрий Ким: «Омичи стали более вдумчиво подходить к вопросам приобретения жилья»

Дмитрий Ким, Управляющий ВТБ Омской области

Какие квартиры чаще всего выбирают омичи?

По нашим данным, чаще всего жители области приобретают 1-2 комнатные квартиры. Но мы отмечаем, что спрос на большие метры растет: наши земляки расширяют площадь за счет продажи имеющихся квартир. Для таких клиентов ВТБ предлагает максимально простой способ одобрения ипотечного кредита – достаточно всего двух документов паспорта и СНИЛС, а если подать заявку через личный кабинет на сайте банка, то еще можно получить скидку к базовой ставке за пользование цифровыми сервисами.

На что стоит обратить внимание, приобретая жилье в кредит?

Помимо размера кредитной ставки мы советуем обязательно сравнить предлагаемые графики платежей, уточнить какие сопутствующие расходы потребуются при оформлении ипотеки, существует ли возможность при досрочном погашении кредита выбирать сокращение срока. Также важно понимать насколько надежен ваш финансовый партнер, есть ли офисы банка в регионе. Это важно тем, кто предпочитает «живую» консультацию с менеджером. При этом всю необходимую информацию можно в любое время получить в ВТБ Онлайн. В целом, хотелось бы отметить, финансовая грамотность населения существенно выросла за последние несколько лет, омичи стали более вдумчиво подходить к вопросам приобретения жилья, грамотно планируют бюджет при оформлении жилья в кредит.

Мы стремимся предложить клиентам оптимальные решения, учитывающие возможности семьи. К примеру, можно воспользоваться программой «Ипотека с господдержкой», по которой до 1 июля 2022 г. можно оформить кредит по льготной ставке на квартиру в новостройке или на готовое жилье, где продавцом выступает юрлицо. Максимальная сумма кредита в Омской области по этой программе составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок ипотеки – до 30 лет.

Обращаем внимание, что льготную ипотеку по госпрограмме семейной ипотеки сегодня можно и после рождения первого ребенка, если он родился после 1 января 2018 года. Льготы также доступны семьям, в которых с начала 2018 года родился ребенок или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Условия распространяются как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки другого банка, если она попадает под условия программы. Максимальная сумма кредита в Омской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.

Как можно снизить платеж по ипотеке, использую рефинансирование?

Если вы являетесь ответственным плательщиком по кредиту, то подумать об этом можно спустя 6 месяцев с момента начала выплат по ипотеке. Отмечу, что рефинансирование стало одним из самых востребованных ипотечных продуктов, поскольку позволяет снизить ставку по кредиту, оформленному ранее под более высокий процент. С начала года по программе рефинансирования мы выдали более 1 300 займов на сумму 2,2 млрд рублей. Высокий спрос на эту программу продолжает сохраняться, поскольку помимо снижения ставки позволяет изменить график платежей (сократить срок или сумму ежемесячного платежа), а также объединить несколько кредитов в один.

Воспользоваться услугой рефинансирования по ставке под 8,2%, а если подключить опцию «Заемщик» на сайте ВТБ или в приложении ВТБ Онлайн, то дополнительный дисконт в 0,3%, могут заемщики любых банков. Для этого нужно предоставить стандартный пакет документов, данные по рефинансируемому кредиту и справку текущего кредитора о качестве обслуживания долга по ипотеке. Заявку можно оформить на сайте банка или в приложении ВТБ Онлайн за несколько минут, предварительное решение по кредиту сообщается сразу. Рефинансировать кредит в ВТБ можно сроком до 30 лет, на сумму до 30 млн рублей. В случае, когда ваш кредит попадает под условия «Ипотеки с господдержкой» для семей с одним и более детьми, рожденными после 1 января 2018 года, можно претендовать на ставку рефинансирования 5% годовых. Так что сэкономить на ипотеке вполне реально, обращайтесь в ВТБ, мы поможем.

Все подробности на сайте: vtb.ru

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