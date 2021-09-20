Омич добился зачисления сына в школу лишь после того, как в знак протеста переехал жить в машину

Только таким способом омич смог привлечь внимание к проблеме. Фото: ВКонтакте

На крайние меры пришлось пойти Сергею Н. из Омска. Он припарковал машину в центре города, написал на плакате «Я буду здесь до тех пор, пока моих детей не примут в школу!», повесил его на лобовое стекло и объявил голодовку. Об этом он сообщил в соцсетях, и информацию быстро разлетелась по интернету.

Оказалось, что проблемы с зачислением начались еще летом. Семья рассчитывала отправить двух младших детей, сына и дочь, в новую школу №30, которая находится у них буквально под окнами, но не смогла этого сделать. Родители встали в электронную очередь, а 15 июля подали документы. Вот только семье Н. ответили, что все места в школе уже заняты и зачислить их не могут. Омичи все лето пытались добиться зачисления их детей в школу, ведь по микроучастку они относятся именно к ней, но все безуспешно. В департаменте образования подсказать путь решения проблемы не смогли.

Омич сегодня утром приехал на Соборную площадь и объявил голодовку. Фото: ВКонтакте

От безысходности, отец семейства и решился на отчаянный шаг. Ему повезло, жест заметили быстро и, как сообщил нам сам Сергей, детей в школу все же зачислили. Понадобилось всего полдня в машине. Также Сергей сообщал, что к нему подходили патрульные полицейские, чтобы узнать, что происходит. У мужчины взяли устные показания.

В пресс-службе министерства образования Омской области рассказали, что проблема возникли из-за отсутствия постоянной прописки у детей. По их информации, временную прописку детям семья Н. оформила только 3 августа, поэтому на момент подачи заявления им и отказали в приеме.

- Всего, по данным департамента образования города Омска, официально родители (законные представители) 24 детей, проживающих на территории, закреплённой за школой №30, получили отказ в связи с невозможностью обеспечения условий для обучения. Ситуация на контроле в министерстве образования Омской области, в начале учебного года организована закупка дополнительной учебной мебели, места будут предоставлены, - отметили в пресс-службе министерства образования, а также добавили, что и дети семьи Н. попадут в новую школу по месту жительства.

В пресс-службе омского департамента образования сообщили, что по данному факту проведут проверку.