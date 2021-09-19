«Я с тобой общаться не буду и сын никуда не поедет»: Сибирячка после развода не может поделить сына с мужем-священником из Омска

Спокойная жизнь Светланы и ее сына закончилась несколько лет назад. Она развелась с мужем-священником и переехала с сыном в Санкт-Петербург. Мальчик приезжал в Омск на каникулы, а потом резко решил остаться жить у отца. Светлана не подозревала, что все это выльется в оскорбления и упреки.

- Познакомилась с мужем я на работе, - вспоминает Светлана. - Тогда только закончила университет, получила образование журналиста и устроилась на радио. Там делала программу, посвященную религии. Там-то с бывшим мужем и познакомилась. Всегда думала, что у меня должна быть крепкая семья, несмотря ни на что. Вот и решила, где же еще искать надежного мужа, как не среди священников.

Супруги прожили вместе относительно недолго. Через несколько лет после рождения сына они развелись. Светлана говорит, что виной тому стали постоянные придирки со стороны мужа, нормальные отношения постепенно переросли в абьюзивные.

- История эта началась в 2008 году. Из-за постоянного абьюза со стороны мужа – священника Евгения – я подала на развод и нам с сыном пришлось уехать из Омска. Уезжала я с твердым намерением, не общаться с Евгением больше никогда. Слишком много боли причинил, - отметила Светлана.

Сначала с ребенком она перебралась на историческую родину, под Воронеж. Там они провели несколько лет. Женщина пришла в себя после развода, встала на ноги. После отпуска в Питере решила - переезжаем. Настолько северная столица оставила глубокий след в сердце. Но тут встал вопрос с жильем. Светлана не отрицает, что в покупке помог бывший муж. Он добавил денег на приобретение жилья. После такого широкого жеста ее сердце дрогнуло, и женщина разрешила общаться отцу и сыну.

- На большие покупки скидывались с папой пополам. С повседневными расходами Светлана справлялась сама. Сын Федор дважды в год – на зимние и летние каникулы - из северной столицы летал к отцу, - рассказала о жизни до конфликта Светлана.

«УЕХАЛ К ОТЦУ И ИЗМЕНИЛСЯ»

Первый звоночек об изменениях был еще в 2020 году. Тогда 13-летний сын попросил мать о том, чтобы поступить в 7 класс в омске. Как говорит сама женщина, она не стала сопротивляться и отправила ребенка к отцу.

- От меня он уезжал с нежными чувствами, а сейчас все совсем иначе, - сокрушается Светлана. Она вспоминает, что изменения стали заметны через несколько месяцев, после отъезда сына в Омск. Поменялся и тон общения с ней бывшего мужа. Теперь в сообщениях стали появляться оскорбления.

Окончательно все испортилось после визита сына на каникулы летом. Так совпало, рассказывает женщина, что ребенок приехал во время напряженного времени на работе. Тогда в Петербурге проходил экономический форум, она, как журналист, освещала его, но и о сыне на забывала, вот только Евгений постоянно звонил и общался не дружелюбно. Накопилась усталость и злость, и Светлана по пустяку сорвалась на сына.

Такие сообщения начала получать Светлана почти каждый день. Фото: архив Светланы Петровой

- Сынок, у сейчас меня нет времени на обширные воспитательные беседы. Не хочешь слушать - тебе придется снова лететь в Омск, - цитирует саму себя Светлана. - Купила билет и отправила. Возвращаясь из аэропорта домой плакала без остановки, - добавила женщина.

Оскорбления сыпались одно за одним. Фото: Светлана Петрова

Перед этим женщина узнала, что есть возможность поступить в хорошую школу, о которой сын всегда мечтал. Но для этого нужно было сдать экзамены. А отъезд все портил. Как рассказывает Светлана, утром следующего дня мальчик позвонил и сказал, что передумал. Он обязательно подготовится и в конце лета приедет на экзамены. Вот только этому оказался не рад бывший муж. Он не захотел отпустить мальчика. Светлана уговаривала Евгения не ломать детскую мечту, но в ответ получала лишь оскорбления.

Но самым болезненным стало заявление о том, что сына к Светлане не отпустят. Фото: Светлана Петрова

«ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ, ТО ПОДАЛА БЫ В СУД»

А вот что о ситуации думает другая сторона конфликта. Священник Евгений долгое время хранил молчание и для СМИ давал сдержанные комментарии, не желая афишировать происходившее. Но внимание к истории уже есть, поэтому Евгений поделился с нами своей точкой зрения на конфликт.

- Если у Светланы есть реальные претензии, то пусть она обращается в суд. Сейчас в суд официально иск она не подала, - сразу оговорился отец Евгений. - Мы бы могли решить все спокойно и официально, но Светлана зачем-то опубликовала все в сети.

Отец говорит, что никогда не препятствовал общению сына с матерью, но сейчас мальчик сам не хочет жить с ней. Он уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно выбирать, с кем из родителей проживать. И сейчас мальчик выбрал остаться в Омске с отцом. Это подтвердил и он сам.

- Мама иногда делал странные вещи. Еще в Питере она пришла в школу и пожаловалась на мое поведение, сказала, что я ее якобы избиваю, - рассказал нам мальчик. - Собрали целую комиссию в школе, были там и психолог, и классный руководитель. Я маму не трогал, они с бабушкой вечно скандалили и дрались. Учителя в школе давали мне положительные характеристики, там у меня не было проблем с дисциплиной. После этого психолог дала заключение о том, что проблема не во мне, а в маме. Она, конечно, устроила скандал, но на этом все закончилось.

Как говорит отец Евгений, жилось с мамой сыну не очень-то хорошо. Большинство покупок для ребенка совершались за его счет, а общалась с мальчиком Светлана не особенно тепло.

- Когда этим летом я отправил ребенка к бывшей жене, она даже не встретила его в аэропорту. За ним приехала бабушка. У нее он и провел большую часть времени. Светлана с ним провела, может, дня три, не больше. И постоянно говорила, что занята, а сын ей мешает. Вот он и уехал, - рассказывает Евгений. - Когда Светлана просила отправить ребенка на экзамены, я предложил ей лично прилететь и забрать, потому что один он ехать не хотел. На это Светлана ответила отказом. Она вообще ни разу за ним не приехала. По нескольку раз в день могла билеты на самолет поменять и постоянно сына отправляла ко мне.

«ПОЗОРИТ СЫНА ДАЖЕ В ОМСКЕ»

Евгений отмечает, что бывшая жена действительно не препятствовала переезду сына в Омск. Даже написала расписку для руководства школы о том, что не против того, чтобы ее сын находился в Омске и учился там.

- Сначала все было нормально, а вот сейчас она вступила в родительский чат и начала позорить сына здесь. Все родители еще удивились, что она появилась, ведь весь прошлый год Светлане было совершенно плевать, она этим не интересовалась. Сейчас написывает всем родителям и учителям, - говорит Евгений.

По словам отце, общение сына с матерью сейчас никак нормально не складывается. Настроение у женщины меняется очень быстро, и предугадать ее действия бывает трудно. А отправить сына в Питер насильно Евгений просто не может.

- Ну, как я могу его отослать, если ему там не нравится? Поступить как предатель и сказать, что он должен слушаться маму? Сын уже взрослый, поэтому может сам решать, где и с кем ему жить. Если у Светланы есть претензии, пусть обращается в суд. Сын там скажет тоже самое, - уверенно говорит отец Евгений.

По поводу переписки, которой поделилась Светлана, Евгений тоже настроен скептически. Как он отметил, переписку у себя не хранит, но предполагает, что там много монтажа.

- Пусть показывает полную переписку, а не то, где только якобы мои сообщения. А про сквернословие не ей и не людям судить. У нас к матам относится всего несколько слов. Будут официальные разбирательства, тогда и решим. Ну и не сам с собой я ведь общался, Светлана тоже не отличалась вежливостью, - обозначил свою позицию Евгений.

В распоряжении редакции оказалась запись разговора Светланы с сыном, которая выглядит неоднозначно. По просьбе одной из сторон мы не публикуем оригинал, но публикуем несколько отрывков из нее.

«Звонок сына Светлане»

- Зачем ты меня позоришь? Все мои одноклассники уже видели пост в соцсетях.

- Солнышко, никто тебя не позорит.

- Ну как нет? Ты ведь даже не можешь объяснить, зачем это сделала. Весь день эти новости показывают.

- Зайка моя, позорит тот, кто делает гадости, а не тот, что о них говорит.

- Но ведь ты же их и делаешь.

- Я тебе не делала гадости, я тебя пытаюсь защитить и оградить. А кто сделал гадость, ты подумай.

- Вот ты и скажи, кто мне их сделал.

- Не торопись с оценками. Он (Евгений) тоже многие вещи делает неправильно.

- Какие? Он статьи и клевету о тебе не пишет. Это я вижу только с твоей стороны. Такие статьи ничего не решают, только позорят. Чего ты хочешь добиться?

- Ну как тебе сказать? (долгое молчание) А почему ты не спишь до сих пор? 11 часов уже.

***

- Чего ты хочешь добиться, мама? зачем ты написала эту статью?

- Я хочу тебя защитить, сынок.

- Я под защитой у папы, у государства, меня все защищают кроме тебя. Ты только статьи пишешь и пиаришь нас.

- (Смеется) Мама пиарит папу!

- Это черный пиар и совсем не хороший. Это не смешно.

- (Снова смеется) Мама пиарит папу!

- Ты написала статью и опозорила меня и папу на всю страну. Это не смешно.