Мэр Омска Оксана Фадина проголосовала вместе с дочерью

Мэр Омска впервые привела дочь на избирательный участок. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

В заключительный день выборов в Госдуму омичи активно приходят на избирательный участки, чтобы отдать свой голос за партии и кандидатов. Уже три дня продолжается голосование и сегодня, 19 сентября оно завершится. По данным омского избиркома сегодня в 12 часов явка избирателей составила 28,81%, если перевести это в конкретные цифры, то получится, что проголосовали более 428 тысяч омичей.

В их числе оказались и первые лица региона. Сегодня на избирательном участке побывал губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что голосование на выборах - гражданский долг каждого.

Свой голос на выборах отдал и губернатор Омской области Александр Бурков. Фото: Instagram Александра Буркова

- Для меня важно, кто придет в состав Государственной Думы, кто придет в состав Законодательного собрания, потому что наша работа всегда на стыке, в связке. Насколько квалифицированными будут депутаты и насколько они будут близки к народу имеет очень большое значение, - отметил Александр Бурков.

Побывала на избирательном участке и мэр Омска Оксана Фадина. Проголосовать она решила со своей дочерью Евой. Малышка впервые побывала на избирательном участке.

В семье Оксаны Фадиной была традиция приводить детей на выборы, она не стала ее нарушать и взяла с собой на участок дочь Еву. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Моя дочь сегодня в первый раз пришла на выборы, и это уже традиция, потому что в нашей семье родители, когда я еще была маленькой, всегда брали меня с собой. И я хочу передать это ребенку – понимание, что у человека есть право выбора, и он им должен обязательно пользоваться. Она еще очень юная, пока она поняла только, что голосуют взрослые, а маленькие ходят вместе с ними. Но, тем не менее, я думаю, в сознании будет отражаться понимание того, что люди делают выбор, как они хотят жить. У нас сегодня еще одна знаменательная дата – у нашей бабушки день рождения, поэтому мы приехали вместе и сейчас поедем покупать бабушке цветы, будем ее поздравлять, - рассказала Оксана Фадина.

Голосование в Омске все еще продолжается, участки будут работать до 20:00. После этого начнется подсчет голосов избирателей.