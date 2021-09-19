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Общество19 сентября 2021 7:40

В Омске празднование 305-летия завершилось большим концертом и праздничным салютом

Синоптики прогнозировали дождь, но он пошел только после праздника
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В этом году омичи праздновали День города в несколько этапов. Фото: Веселовская Анна

В этом году омичи праздновали День города в несколько этапов. Фото: Веселовская Анна

В этом году омичам пришлось долго ждать празднования Деня города. Обычно гуляния проходят летом, в начале августа, но сейчас приняли решение перенести их на сентябрь. В августе эпидемиологическая обстановка была такой напряженной, что власти на заседании оперштаба решили перенести массовые мероприятия. После этого перенос еще раз коснулся некоторых запланированных развлечений. Получилось, что в этом году омичи праздновали 305-летие города два уикэнда подряд.

В первые праздничные выходные, 12 сентября, прошел Сибирский марафон и концерт группы Artik & Asti. Немного подвела погода. Обычно в начале сентября в Омске еще довольно тепло, но только не в этом году. Температура днем едва ли поднималась выше +10 градусов. Участникам марафона даже пришлось бежать под дождем. Но это не помешало омичке Марине Ковалевой стать первой среди женщин. К вечеру дождь успокоился и омичи собрались на Соборной площади, чтобы послушать выступление Artik & Asti.

Через неделю омичей ждало продолжение праздничной программы. Началась она еще в пятницу, 17 сентября. На Соборной площади прошел "Штром Фэст", организованный школой единоборств "Шторм", а вечером выступили Filatov & Karas.

На хэдлайнера шоу пришли посмотреть целыми семьями.

На хэдлайнера шоу пришли посмотреть целыми семьями.

Многие омичи записывали выступление Владимира Преснякова на память.

Многие омичи записывали выступление Владимира Преснякова на память.

На следующий день, 18 сентября, на той же сцене в 17:00 начали выступать омские коллективы, а также с Днем города омичей поздравили мэр и губернатор. Больше всего многие горожане ждали вечернего выступления Владимира Преснякова. Омичи тепло приняли артиста. Зрители танцевали и активно подпевали знакомым с детства песням.

Концерт Преснякова в Омске 2021
Видео: KP.RU

Начался концерт в 20:00 и завершился через час под первые залпы красочного салюта.В этом году его запускали лишь в одной точке, прямо на площади, поэтому все присутствующие хорошо рассмотрели фейерверк.

Красочные залпы украсили ночное небо рядом с Успенским собором.

Красочные залпы украсили ночное небо рядом с Успенским собором.

Салют в этом году длился 15 минут.

Салют в этом году длился 15 минут.

Обещания дождя не напугали омичей. Людей пришло много.

Обещания дождя не напугали омичей. Людей пришло много.

Порадовала в эти выходные и погода. Несмотря на то, что синоптики обещали дожди, днем их не было. Даже вечером непогода пунктуально дождалась, когда большинство людей разъедутся домой. Дождь прошел уже почти ночью.

Салют ко Дню Города в Омске 2021
КАРТИНА ДНЯ