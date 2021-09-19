В Омске празднование 305-летия завершилось большим концертом и праздничным салютом

В этом году омичи праздновали День города в несколько этапов. Фото: Веселовская Анна

В этом году омичам пришлось долго ждать празднования Деня города. Обычно гуляния проходят летом, в начале августа, но сейчас приняли решение перенести их на сентябрь. В августе эпидемиологическая обстановка была такой напряженной, что власти на заседании оперштаба решили перенести массовые мероприятия. После этого перенос еще раз коснулся некоторых запланированных развлечений. Получилось, что в этом году омичи праздновали 305-летие города два уикэнда подряд.

В первые праздничные выходные, 12 сентября, прошел Сибирский марафон и концерт группы Artik & Asti. Немного подвела погода. Обычно в начале сентября в Омске еще довольно тепло, но только не в этом году. Температура днем едва ли поднималась выше +10 градусов. Участникам марафона даже пришлось бежать под дождем. Но это не помешало омичке Марине Ковалевой стать первой среди женщин. К вечеру дождь успокоился и омичи собрались на Соборной площади, чтобы послушать выступление Artik & Asti.

Через неделю омичей ждало продолжение праздничной программы. Началась она еще в пятницу, 17 сентября. На Соборной площади прошел "Штром Фэст", организованный школой единоборств "Шторм", а вечером выступили Filatov & Karas.

На хэдлайнера шоу пришли посмотреть целыми семьями.

Многие омичи записывали выступление Владимира Преснякова на память.

На следующий день, 18 сентября, на той же сцене в 17:00 начали выступать омские коллективы, а также с Днем города омичей поздравили мэр и губернатор. Больше всего многие горожане ждали вечернего выступления Владимира Преснякова. Омичи тепло приняли артиста. Зрители танцевали и активно подпевали знакомым с детства песням.

Начался концерт в 20:00 и завершился через час под первые залпы красочного салюта.В этом году его запускали лишь в одной точке, прямо на площади, поэтому все присутствующие хорошо рассмотрели фейерверк.

Красочные залпы украсили ночное небо рядом с Успенским собором.

Салют в этом году длился 15 минут.

Обещания дождя не напугали омичей. Людей пришло много.

Порадовала в эти выходные и погода. Несмотря на то, что синоптики обещали дожди, днем их не было. Даже вечером непогода пунктуально дождалась, когда большинство людей разъедутся домой. Дождь прошел уже почти ночью.