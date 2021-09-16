Когда и где пройдут концерты ко Дню города в Омске

Праздновать юбилей города будут на Соборной площади. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске пройдет второй этап празднования 305-летнего юбилея города. Первый прошел 12 сентября. Тогда по городу пробежали марафонцы, а вечером выступила группа Artik & Asti. Не обошлось и без происшествий, но большинство омичей остались довольны праздником, несмотря на мороз.

Начнется празднование еще в пятницу, 17 сентября. С 14:00 до 20:00 на Соборной площади пройдет фестиваль здорового образа жизни "Шторм-Fast". Его организует школа единоборств Александра Шлеменко "Шторм". В программе обещают бои в клетке, экстремальные виды спорта, турнир по армрестлингу и многое другое.

Вечером с 20:00 до 21:00 омичи смогут послушать выступление группы Filatov & Karas.

В эти выходные, 18 сентября, на Соборной площади омичам покажут 4-часовой концерт. Погоду синоптики обещают пасмурную и холодную, поэтому лучше одеться потеплее. Начнется все в 17:00 с выступления омских коллективов, а также с поздравительным словом выступят губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

С 18:00 до 19:00 программу продолжат профессиональные омские коллективы "Мюзет" и "Мир танца".

С 19:00 до 20:00 для омичей выступит кавер-группа "Манхэттен-Бенд". их выступление предшествует выходу на сцену хэдлайнера шоу, Владимира Преснякова.

С 20:00 до 21:00 для зрителей споет приглашенная звезда, а сразу после запустят красочный фейерверк.

В этом году салют будут показывать только в одной точке, на площади Победы. Она совсем рядом с Соборной, поэтому увидеть 15-минутный салют смогут все гости концерта.

В мэрии отметили, что на мероприятии будут строго следить за соблюдением санитарных норму, поэтому маску все же лучше взять с собой.