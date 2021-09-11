В Омске автобусы из-за перекрытия движения поедут по измененным маршрутам

Соборная площадь будет перекрыта все выходные. ФОТО: Аэрокадр Фото: ВКонтакте

В Омске началось празднование Дня города. Чтобы в пандемию избежать скопления людей, власти впервые решили сделать это в новом формате. Празднование растянется на две недели - массовые мероприятие запланированы на двое выходных подряд. В эти выходные состоится Сибирский марафон и концерт украинской группы Artik & Asti. После него омичей развезут по домам 30 автобусов. В выходные 18-19 сентября запланирован салют и выступление Владимира Преснякова.

Из-за празднования Дня города в субботу и воскресенье будут перекрывать центра Омска. Соборная площадь закрыта с вечера пятницы. Из-за этого автобусы поедут по измененным маршрутам до самого вечера 12 сентября. Планируются следующие изменения в работе общественного транспорта в эти выходные:

• Автобус №73 после Красного Пути вместо улицы Ленина поедет по ул. Интернациональная с выездом к Драмтеатру через правый поворот на ул. Герцена. И далее по маршруту;

• Автобусы №62 будут разворачиваться в районе Соборной площади и проследуют по ул. Интернациональная через ул. Гагарина;

• Автобус №94 при движении с Красного Пути на Амурский поселок поедет по ул. Интернациональная, Герцена с разворотом у площади Победы перед Драмтеатром и далее по маршруту;

• Работа троллейбусов №2 и №4 до 5:00 часов 12 сентября будет отменена;

• Автобусы № 23, 24, 64, 78, 95 с моста 60-летия Победы поедут по ул. Фрунзе с поворотом на ул. Герцена, далее маршрут пройдет по улицам Интернациональная и Гагарина.

При движении в сторону Левого Берега автобусы проследуют по ул. Гагарина, Гусарова, Булатова с выездом на мост им. 60 лет Победы. При этом посадка и высадка пассажиров планируется на остановке «Ул. Булатова»;

• Автобусы маршрута № 94 в обоих направлениях будут проезжать по мосту им. 60 лет Победы, ул. Фрунзе (посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке за перекрестком с ул. Красный Путь), ул. Герцена;

• Автобусы № 20Н, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 поедут по ул. Красный путь через 7-ю Северную с выездом на улицы Герцена и Гагарина. А автобусы №109 будут ездить лишь до остановки «Железнодорожный вокзал»;

• Автобусы № 63, следующие в сторону пр. К. Маркса, с ул. Орджоникидзе будут поворачивать на ул. Фрунзе с выездом на Герцена и Интернациональная. В обратном направлении – по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе;

• Автобусы № 25 с ул. Красный Путь повернут на ул. 7-я Северная с выездом на Герцена, Гагарина и далее к Комсомольскому мосту. Далее автобусы поедут по улицам Думская, Пушкина, Лермонтова, проспекту К. Маркса, Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Герцена, 7-я Северной, Красный Путь и далее по маршруту;

• Автобусы маршрута № 34 с улицы Герцена будут поворачивать на ул. Фрунзе, после чего поедут по улицам Гусарова, Интернациональная, Герцена. Посадка пассажиров будет производиться на остановке «Ул. Фрунзе»;

• Автобусы маршрута № 62 будут ездить лишь до остановки «Пл. Ленина».