Опубликован перечень микротерриторий в Омске, которые будут благоустроены в 2022 году

В 2022 году будут благоустроены не менее 80 микротерриторий в Омске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия подвела итоги голосования, которое шло со 2 по 31 августа. Омичам предлагалось самим выбрать микротерритории, которые за счет бюджета приведут в порядок в следующем году. В общей сложности в голосовании приняли участие почти 27 тысяч человек.

– Итоговые цифры нам показали вовлеченнность и заинтересованность жителей в развитии небольших территорий, расположенных в пешей доступности от места их проживания. К примеру, более 2000 жителей микрорайона «Прибрежный» проголосовали за развитие и благоустройство площадки по ул. Перелета, 19, – говорит директор департамента информационной политики мэрии Омска Сергей Коновалов.

В мэрии определились с ранжированным списком из 93 объектов. 80 из них точно благоустроят, остальные пока находятся в резерве. Финансирование будет выделяться из бюджетов трех уровней – федерального, областного и городского.

– В ближайшее время будут подготовлены локальные сметные расчеты по каждой микротерритории, и до конца текущего года мы проведем конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые благоустроят эти участки уже в следующем году, — пояснил первый вице-мэр Евгений Фомин.

Результаты голосования за микротерритории, которые будут благоустроены в 2022 году:

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Также определились со списком общественных территорий для благоустройства в 2023 году (голосование по отбору этих территорий будет организовано в весенний период 2022 года):

Кировский округ

1. Сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10 микрорайоне.

2. Бульвар Кузьмина в границах улицы Взлетная – улицы Туполева.

3. Сквер по улице Суворова.

Ленинский округ

4. Сквер имени Анатолия Константиновича Серова.

5. Территория «Площади праздников» по улице Гашека.

6. Территория бульвара Ф. Крылова.

Октябрьский округ

7. Территория, прилегающая к многоквартирным домам №№ 14А/2, 16А/1 по проспекту Космическому.

8. Территория в границах улиц Кирова – 15-й Рабочей.

9. Территория, прилегающая к многоквартирным домам №№ 3, 5, 7 по улице 5-й Кордной.

Советский округ

10. Аллея Александра и Владимира Сазоновых.

11. Сквер у театра «Студия им. Л. Ермолаевой».

12. Территория, прилегающая к учебному корпусу № 2 Омского государственного университета, расположенному по проспекту Мира, 55.

Центральный округ

13. Сквер им. профессора Казанника на пересечении улиц Булатова и Герцена.

14. Сквер им. Д.М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской.

15. Территория по улице Чапаева на участке от улицы Герцена до улицы Тарской.