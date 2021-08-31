Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 1:00

Ради парковки у стелы «Город трудовой доблести» в Омске срубят почти 40 деревьев

Разрешение на это дала «зеленая» комиссия при мэрии
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зато за неимением настоящих деревьев юные омские натуралисты смогут изучать местную флору по кольцам на пнях.

Зато за неимением настоящих деревьев юные омские натуралисты смогут изучать местную флору по кольцам на пнях.

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Омске прошло очередное заседание так называемой «зеленой» комиссии. С недавнего времени обсудить вырубку и высадку деревьев и кустарников в городе могут не только специалисты, но и общественники.

Одним из главных вопросов на повестке в этот раз стало предложение вырубить сразу 39 деревьев – 32 тополя и 7 кленов – в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной». Там скоро появится стела «Город трудовой доблести». Напомним, монумент в итоге будет в два раза ниже и во столько же дороже по сравнению с первоначальным вариантом. Его установка обойдется в 59 млн рублей.

В мэрии пришли к выводу, что в этом месте никак не обойтись без парковки. Управление дорожного хозяйства и благоустройства города обратилось за разрешением на вырубку деревьев – целого парка по меркам нынешнего Омска – и комиссия по озеленению его дала.

Также обсудили обращение представителей омского аэропорта, которому мешают заросли облепихи вокруг него. Выяснилось, что ягоды на кустарниках привлекают птиц, которые создают опасность на взлетно-посадочных полосах. Впрочем, вырубку облепихи пока отложили. Этот вопрос решили обсудить более детально в следующий раз.

КАРТИНА ДНЯ