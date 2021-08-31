Ради парковки у стелы «Город трудовой доблести» в Омске срубят почти 40 деревьев

Зато за неимением настоящих деревьев юные омские натуралисты смогут изучать местную флору по кольцам на пнях. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Омске прошло очередное заседание так называемой «зеленой» комиссии. С недавнего времени обсудить вырубку и высадку деревьев и кустарников в городе могут не только специалисты, но и общественники.

Одним из главных вопросов на повестке в этот раз стало предложение вырубить сразу 39 деревьев – 32 тополя и 7 кленов – в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной». Там скоро появится стела «Город трудовой доблести». Напомним, монумент в итоге будет в два раза ниже и во столько же дороже по сравнению с первоначальным вариантом. Его установка обойдется в 59 млн рублей.

В мэрии пришли к выводу, что в этом месте никак не обойтись без парковки. Управление дорожного хозяйства и благоустройства города обратилось за разрешением на вырубку деревьев – целого парка по меркам нынешнего Омска – и комиссия по озеленению его дала.

Также обсудили обращение представителей омского аэропорта, которому мешают заросли облепихи вокруг него. Выяснилось, что ягоды на кустарниках привлекают птиц, которые создают опасность на взлетно-посадочных полосах. Впрочем, вырубку облепихи пока отложили. Этот вопрос решили обсудить более детально в следующий раз.