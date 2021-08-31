Уметь управлять изменениями

Руководитель ПАО «ОНХП» Игорь ЗУГА возглавляет компанию около 20 лет.

Управленец, общественный деятель и политик называет сотрудников компании «инженерами будущего». Гендиректор «ОНХП» гордится тем, что, проектируя инновации в промышленной отрасли, компания не только успешно интегрируется в мировой рынок инжиниринговых услуг, но и формирует научную и технологическую культуру как в отрасли, так и в социуме. Быть источником изменений

- Игорь Михайлович, в первую очередь хотелось бы поговорить о ПАО «ОНХП» как об одном из лидеров на своем рынке. Какие шаги привели к этому результату?

- Вообще сфера инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса - высококонкурентный рынок, здесь присутствуют порядка 100 российских компаний. ПАО «ОНХП» укрепляет свои позиции в качестве ЕРС- подрядчика, расширяя портфель референций проектами управления строительством, поставками оборудования, правом на использование наших патентов на изобретения. Сегодня мы продолжаем успешную интеграцию в мировой рынок инжиниринговых услуг. Если кратко, то в основе - глубокая, скрупулезная, местами весьма самокритичная оценка результатов деятельности и тщательное, взвешенное планирование. Цифровая экономика, искусственный интеллект, конкуренции продукции, работ, услуг - на все эти «вызовы» нужно реагировать быстро и с максимальной для себя пользой. - Как ПАО «ОНХП» приспосабливается к изменениям? - Мне лично не очень близок термин «приспосабливаться», изменениями нужно управлять. Развиваем технологии и обучаем коллектив эффективной работе с ними. Наращивая компетенции сотрудников, совершенствуем корпоративную модель компании, в которую включены филиалы и представительства в Сербии, Москве, Санкт-Петербурге, Узбекистане. Еще 20 лет назад, испытывая острую необходимость в качественных специалистах и предчувствуя ее рост в будущем, институт запустил комплексную программу подготовки инженерных кадров «Школа-Вуз-Предприятие». Итог работы: сегодня 37 % сотрудников ОНХП - люди, которые пришли к нам через эту программу.

Человек с бульвара Инженеров

- Что самое сложное для современного руководителя - лидера компании?

- От коллег из профессионального сообщества слышал, что сложно быть и тем, и другим одновременно. То есть обладать процессным мышлением руководителя, обеспечивать функционирование систем и процедур. И в то же время видеть изменения, по-лидерски генерировать новые концепции и модели, увлекать инновациями, поддерживать и мотивировать коллектив. Мне даются оба процесса, вижу их, как говорится,«в масштабе и в проекции».

- Может быть, потому, что вы инженер по образованию?

- Плюс диплома инженера в том, что, не получая готовых ответов на все вопросы, они усваивают главный принцип: неразрешимых проблем не существует. Поэтому, оглядывая свой округ, город, регион, я порой испытываю серьезный диссонанс между тем, как все есть, и как могло бы быть. Думаю, я занимаюсь общественной деятельностью и политикой главным образом по той причине, что вижу перспективы для развития региона. Это, прежде всего совершенствование законодательства, благоустройство, развитие социальных процессов и институтов образования, культуры и многое другое.

- К слову о развитии: вы как руководитель и политик как предлагаете решать проблему дефицита инженерных кадров?

- Проблема кадров - она вообще комплексная. В целом в Омске готовят инженеров высокого уровня. Необходимо усовершенствовать саму модель их подготовки, расширить ее, добавив новые ступени. Значительная часть навыков, которые впоследствии пригодятся в жизни и в профессии, формируется еще в дошкольном возрасте. Нужно развивать и наблюдать динамику с детства. Для этого нужны определенные группы и программы в дошкольных образовательных организациях, специализированные классы и школы, тесно взаимодействующие с вузами, колледжами, техникумами и потенциальными работодателями. Нужно использовать практики интеграционного образования, создавать в своем городе площадки обмена опытом для инженеров, развивать профессиональные сообщества.

В Омске немало компаний, разделяющих наши взгляды в области подготовки будущих технических специалистов. «Газпромнефть - ОНПЗ», ОНИИП, «Высокие технологии», ЦКБА, «ОДК-Сатурн», «Омский каучук» и другие уже имеют собственные программы развития кадров. Но пока мы действуем сами по себе, у нас нет «сцепки» в виде интегрированной системы.

- Поможет ли эта система остановить миграцию молодежи из региона?

- Миграция - это не всегда плохо, это трансфер компетенций, обмен знаниями, очень важный для развития экономики. Всегда будут те, кто мечтает жить, например, в Финляндии, или те, кому интереснее проекты Силиконовой долины. Это явление будет всегда только расширяться, потому что растут мобильность, запросы и потребности, мир стал доступнее, люди охотно этим пользуются. Трудовая миграция гораздо страшнее, то есть смена работы, часто - вида деятельности без всякого переезда. Поэтому важно не «остановить» миграцию, а «направить поток в свою сторону». Чтобы и ехали к нам, и выбирали наше техническое образование. Считаю, что нужно развивать Омск как инженерную столицу и научный центр этой отрасли. В августе на встречах с коллективами ЦКБА и ОНИИП в очередной раз убедился, что молодежи это интересно.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ПАО «ОНХП»

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