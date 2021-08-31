Жизненные принципы современной школы

Директор школы №107 Татьяна Пуха

Пока - никакой дистанционки, а значит, впереди новые встречи, знакомства, открытия и новые задачи. Их предстоит решать и ученикам, и их учителям. Главная тема в канун 1 сентября, конечно же, школа. Наш собеседник - директор школы №107 Татьяной Анатольевной Пуха.

- Татьяна Анатольевна, традиционный вопрос: как вы готовились к очередному учебному году?

- Вы знаете, как бы это не звучало странно, но подготовка к новому учебному году никогда не заканчивается. Всё начинается после новогодних праздников с процесса комплектования списков будущих первоклассников, решения различных текущих вопросов. А уже после того, как отгремят салюты школьных выпускных, школа переходит в активную фазу подготовки: ремонтируются учебные классы и другие учебные объекты, приводится в порядок прилегающая территория.

И, конечно же, начало каждого учебного года – это новый вызов для школы и её учеников и это всегда очень волнительно. Каждое 1 сентября, стоя на торжественной линейке, понимаю, что для одних это отправная точка в стенах нашей школы, а для других – финишная прямая, после которой начинается взрослая жизнь.

- Ваша школа необычна, по сути - это полноценный образовательный комплекс, включающий в свою структуру детский сад. Насколько оправдана такая система воспитания и обучения детей?

- Действительно, речь идёт о создании на базе образовательного учреждения целой системы, включающей в себя дошкольное и общее школьное образование. И такой подход себя полностью оправдал и уже приносит свои положительные плоды.

Начиная с детского сада, детей потихоньку готовят к школе за счёт использования специальных методик. У всех без исключения детей мы стараемся развить такие важные качества, как любовь к Родине, уважение к старшим, чувство патриотизма, справедливость, доброта и т.д. То есть, закладывается необходимый фундамент, который позволит вырастить полноценного члена нашего общества с правильными жизненными приоритетами.

Мы стараемся активно привлекать дошколят к проведению различных праздничных мероприятий, проводимых в школе, что способствует развитию у них такого важного качества, как коммуникабельность. В итоге после выпуска из детского сада ребенок попадает в знакомую среду, быстрее адаптируется к школьным реалиям, что практически на 100% ликвидирует его страх перед школой.

- Особенность школы ещё и в том, что на протяжении нескольких лет она входит в число лучших в городе по спортивным показателям.

- Действительно, школа физическому воспитанию детей отводит отнюдь не последнюю роль. С 2017 года на базе школы организован и активно осуществляет свою деятельность спортивный клуб «Спектр», одной из задач которого является реализация государственной молодёжной политики в сфере физической культуры и спорта, а одним из основных направлений деятельности – содействие открытию спортивных секций и созданию физкультурного актива во всех классах школы.

На базе школы в рамках сетевого взаимодействия действуют футбольная, фролбольная, волейбольная, гандбольная и баскетбольная секции, а также секции рукопашного боя и спортивных бальных танцев. Причём дети, занимающиеся бальными танцами, уже являются неоднократными победителями и призёрами различных региональных и всероссийских соревнований.

Школа делает всё, чтобы победы наших детей на различных соревнованиях не умалчивались, а наоборот широко освещались в школьной среде. У нас даже есть специальный стенд с достижениями наших воспитанников, где размещены их фотографии с завоёванными медалями и кубками. Это так называемый уголок славы, глядя на который у одних возникает чувство гордости за достигнутый результат, а у других – желание оказаться на месте тех, чьи фотографии красуются на стенде.

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» на базе школы организована сдача зачётов в системе ГТО школьниками и учителями. К слову сказать, я обладатель «Золотого» значка ГТО, причём сдавала нормативы вместе со своими учениками, что тоже можете считать способом пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.

Месторасположение нашей школы в совокупности с открытием на её территории в 2016 году нового стадиона делает её центром притяжения практически всех поколений, активно занимающихся физической культурой и спортом в нашем микрорайоне. И я считаю, что это правильно. Ведь школа и должна быть тем самым местом, которое объединяет людей и вызывает только положительные эмоции.

- Я знаю, что у вашей школы есть хорошие шефы. Чем они помогают вам?

- Очень помогают. За последнее время была реализована целая серия совместных проектов, направленных на физическое, патриотическое и интеллектуальное воспитание школьников.

С участием депутата Государственной Думы Российской Федерации, Героя России Дмитрия Сергеевича Перминова реализован проект «Аллея Славы» в рамках всероссийской акции памяти «Юные Герои Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы. Проведено торжественное открытие памятного стенда «Герои России – гордость Омской области», на котором размещены изображения наших земляков-героев с кратким описанием их подвигов.

На протяжении уже порядка 10 лет нашим надёжным помощником и единомышленником является депутат Законодательного Собрания Омской области генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Александрович Березовский. При его непосредственном участии проведено открытие школьного музея «Память», экспозиция которого посвящена нашим землякам, участвовавшим в военном конфликте в Афганистане. Реализован проект «Парта Героя», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Кроме того, Владимир Александрович является организатором и идейным вдохновителем создания кружка радиоэлектроники под эгидой АО «ОНИИП», который знакомит детей с основами радиоэлектроники и программирования и, по сути, является профориентационной площадкой для наших школьников.

Традиционно в преддверии Новогодних праздников мы проводим спортивно-массовое мероприятие «Лыжня Деда Мороза», в масленичную неделю - «Проводы Русской Зимы». Из самых новых проектов хочу отметить открытие шахматного клуба с говорящим названием «Ход конём», которое состоялось у нас в середине августа этого года.

- В этом году в Омске много первоклассников, почти 15 тысяч. Сколько детей придут в первые классы вашей школы? И, пожалуй, самый важный вопрос, что вы посоветуете родителям первоклассников, как им органично «встроиться» в школьный режим?

- 1 сентября наша школа распахнёт двери для 160 первоклассников. Это 160 новых маленьких личностей со своим характером, уровнем подготовки к школе и различным социальным уровнем. Надеюсь, что нашим педагогам удастся максимально быстро адаптировать ребёнка к новым реалиям учитывая, что порядка 30% первоклассников – это выпускники нашего же детского сада.

Образовательная система выстроена таким образом, что нагрузка на ребёнка распределяется с учётом её постепенного увеличения по мере освоения образовательной программы. Родителям же следует запастись терпением и проявить родительскую мудрость. Для каждого родителя своё дитё самое лучшее и самое умное. Но не всегда и не у всех детей всё получается с первого раза и это – нормально и из этого не надо делать трагедии. Будут ошибки, будут слёзы, будут первые неудачи и первые маленькие победы. На всё это родителям надо правильно и своевременно реагировать. Школа же в свою очередь готова к тесному и конструктивному диалогу с каждым родителем по любой ситуации.