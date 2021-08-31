Названы антиковидные правила в омских школах с 1 сентября

Лица своих учителей первоклашки увидят еще нескоро. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду начинается учебный год – уже второй раз в условиях пандемии. При этом из-за окончания каникул и сезона отпусков специалисты прогнозируют очередной всплеск заболеваемости и начало четвертой волны коронавируса.

Поскольку конца этому пока не предвидится, жителям Омской области придется соблюдать санитарные правила, в том числе в учебных заведениях. Вот, что предписывает Управление Роспотребнадзора по Омской области.

1. Новый учебный год начнется в очном формате. Все противоэпидемические меры, предпринятые в прошлом году, себя полностью оправдали, поэтому они продолжат действовать как минимум до конца 2021 года, а именно:

– ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе;

– усиленный дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

– создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);

– обеспечение наличия и использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков;

– закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

– организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;

– запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей).

2. В федеральном законодательстве нормы о том, что маски для учителей или для учеников в школах обязательны, нет.

3. 2 сентября официально стартует кампания по вакцинации от гриппа. Важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа, чтобы избежать микстинфекции. Вакцины уже начали поступать в регионы, необходимо привить минимум 60% населения страны, чтобы свести к минимуму заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне.

Штаммовый состав вакцин изменен. В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний - для четырехвалентной вакцины).

В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

4. После периода отпусков и начала занятий в образовательных организациях возможен небольшой подъем сезонной заболеваемости ОРВИ и COVID-19, поэтому в этот период особенно важно продолжать соблюдать простые, но эффективные меры профилактики – носить маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя прививаться.