Из-за самодельной бомбы в Омске закрыли железнодорожный вокзал

Задержать того, кто оставил на вокзале бомбу, не удалось. Фото: 2ГИС Омск

Накануне утром, 25 августа, на омском железнодорожном вокзале нашли бомбу. Как утверждают телеграмм-каналы, взрывное устройство было хоть и самодельным и собранным из подручных материалов, а все же настоящим.

Первым подозрительный предмет нашел ранним утром уборщик. Он обратил внимание на странную коробку, оставленную в мусорном баке. Доверия ее внешнему виду не добавили и торчащие провода. Немного поразмыслив, уборщик решил не рисковать, а вызвать полицию.

Приехали полиция и саперы с собакой. Осмотр подозрительной коробки показал, что она и правда может оказаться бомбой, собака указала на это. Пока саперы обезвреживали бомбу, полицейские пытались выяснить, кто же ее оставил. Пока точно этого сделать не удалось. По камерам видеонаблюдения увидели, что выбросил коробочку с сюрпризом один из пассажиром поезда Адлер-Томск. Он оставил бомбу на перроне, а сам вернулся в поезд и уехал. Информацию оперативно передали томской полиции, но никого похожего на подозреваемого в поезде не нашли. Возможно, он сошел на одной из мелких станций между городами.

А саперы тем временем успешно обезвредили бомбу. Оказалось ее собрали из двух электродетонаторов, шашки и имитационного патрона. Как и когда должна была взорваться бомба и на что рассчитывал ее закладчик также остается неизвестным.