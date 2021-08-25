Торчащие гвозди и провода, бурьян и пыль вместо газонов и клумб: Омичи критикуют благоустройство Театральной площади

Так сейчас выглядят газоны и парапеты возле музыкального театра. Фото: «Аварийный Омск»

Этим летом в Омске идет третий этап благоустройства Театральной площади. С самого начала, как и с большинством городских общественных пространств, не обошлось без накладок.

На первый этап благоустройства, который планировали завершить до 15 октября 2019 года, выделили 29,85 млн рублей. За эти деньги подрядная организация «Домострой» реконструировала нижнюю часть площади. Работы завершили с опозданием на полмесяца.

На второй этап благоустройства, которым в 2020 году занималась компания «ВЕМ-АН», потратили больше всего денег – 62,7 млн рублей. По окончании работ привели в порядок практически всю верхнюю часть Театральной площади, к том числе высадили новые саженцы.

Этим летом все деревца погибли из-за того, что их не поливали даже в жару. Как выяснилось, мэрия и руководство театра не смогли разобраться, кто должен этим заниматься. В итоге на месте засохших обещают высадить новые растения и сразу же передать их на баланс театра.

Сейчас на площади обустраивают парковку со стороны улицы Пушкина, оборудуют стационарный общественный туалет и ограждают машинное отделение музтеатра. На эти работы выделили 12,04 млн рублей.

Несмотря на то, что благоустройство еще не закончено, уже можно понять, что в итоге получится. И омичи пока не особо довольны результатом.

Фото: «Аварийный Омск»

– Это каким недальновидным надо быть: предусмотреть подсветку деревьев и при этом не подумать, а как же себя будут чувствовать саженцы. В итоге подсвечиваем гербарии и пустые клумбы, – возмущается автор поста, размещенного в паблике «Аварийный Омск». – Подсветку додумались установить на месте газонов, а сами газоны забыли. Просто все затянуто бурьяном. Выравнивать землю на местах, где должен быть газон, никто и не думал. Как нарыли кучи земли при устройстве пешеходных дорожек, так и оставили их. Начнутся осенние дожди, и вся эта земля побежит грязью на тротуары. Качели сделаны на уровне 10 см от поверхности. Естественно, покрытие резиновое сразу протерли. Качели издают страшенный скрип, как будто вот-вот отвалятся. Оголенные провода торчат прямо на качелях. Это крайне небезопасно как в сырую погоду, так и просто при случайном касании. На деревянной нашивке пола повсеместно торчат саморезы и тут же по ним босяком бегают маленькие дети.

Фото: «Аварийный Омск»

Также омича огорчили дыры в столбах, из которых опять же торчат оголенные провода. Сейчас в эти пустоты уже начали засовывать мусор. Автор предполагает, что все это нарушает технику безопасности и может стать причиной короткого замыкания, пожара. Заметил он и криво уложенные плиты.

– Парапет из гранита – такое чувство, что как упала плита, так и сойдет. Вот и ответ на недавнюю статистику, где город Омск занял последнее место среди миллионников по благоустройству парков и скверов! – считает Иван Владимиров.