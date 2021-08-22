Омич убил девушку-инвалида, нанеся ее 57 ударов ножом

Парню грозит серьезный срок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жестокое убийство произошло накануне на Левом Берегу Омска. Там обнаружили тело 21-летней девушки, которую буквально изрезали ножом. На теле убитой следователи насчитали 57 ударов ножом! Повсюду вокруг тела была кровь. Даже матерые оперативники давно не видели такой жестокости.

Однако на след преступника выйти удалось довольно быстро. Силовики выяснили, что к убийству может быть причастен 20-летний знакомый омички. Его сразу же задержали. В следкоме узнали подробности преступления. Как водится, виной всему алкоголь.

По версии следствия, к указанному преступлению причастен 20-летний мужчина, у которого в ходе совместного распития спиртного возник конфликт с потерпевшей, имеющей ограниченные возможности передвижения, - уточнили в пресс-службе омского следкома.

Подозреваемый задержан, свою вину в совершении преступления признал полностью. Жителя Омска уже заключили под стражу. Ему грозит крупный срок за убийство с особой жестокостью.