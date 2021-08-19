«Сына я видел один раз - алименты она не получит!»: Омич, от которого школьница родила в 13 лет, во всем винит ее

Ранний Роман Маши с Димой был обречен: испытание временем и сложностями они не прошли. Но от этого союза остался маленький Артем, с которым отец не общается.

Маша Иванова* из Калачинска стала мамой в 13 лет. Ее история прогремела на всю страну в 2013 году. Отцом ребенка оказался местный 23-летний парень Дима Карпин*. За связь с девочкой его приговорили к трем годам тюрьмы. Пара клялась друг другу в любви и после освобождения Димы они собирались пожениться.

Но проза жизни все расставила на свои места. Восьмиклассница оказалась в детдоме после смерти единственного опекуна - дедушки. Он не выдержал всех этих переживаний. Мать девочки, которая тоже родила очень рано, из-за проблем с алкоголем была лишена родительских прав. Сынишка Артем оказался в детдоме. Забрать его в семью Маша смогла лишь в 17 лет. Но после освобождения Димы пара рассталась. Поводом стало сообщение со страницы Карпова, которое отправила сестра. В нем девочку называли последними словами и обвиняли в неверности.

Сейчас Маша счастлива с новым мужчиной и помимо 8-летнего сына Артема воспитывает еще и общую дочку Настю. Дима же со своей бывшей не общается. С сыном он тоже не поддерживает никаких отношений. Маша говорит, что виноват в этом только ее бывший. Сам же он уверяет: общаться с ребенком ему не давала сама школьница. Мы решили выслушать версию событий Дмитрия Карпова. Сейчас мужчине 31 год и у него есть другая семья.

- Я предлагал ей свою помощь. После освобождения год бегал за ней! И к себе ее забирал домой. Но она каждый раз сбегала и таскалась с моими знакомыми. Мне же пацаны потом рассказывали, - говорит Дима Карпов с обидой в голосе. - Общаюсь я и с тем парнем, за которого она выскочила замуж. Это вообще бывший муж моей сестры. Я был в шоке, когда узнал.

- Ну Маша через неделю с ним развелась, насколько я знаю.

- Конечно, развелась. Она ведь по пьяной лавочке выскочила за него. Я пытался поговорить с ней на эту тему, но она не хотела. Но мне и так было ясно, почему все это происходит. Ей же надо гулять постоянно. 3-4 дня посидит и бежит: пиво ей пить нужно.

- Маша выпивала?

- Конечно, а как же. Так и вышла замуж. Там в точности у нее мамина судьба. Сейчас не знаю, пьет ли мама, но раньше было. Я сейчас мало что знаю о них. Мне и неинтересно, вот честно.

- А жизнь сына Артема интересует вас?

- Ну а что...

- Не сожалеете, что его воспитывает чужой мужчина?

- Да я смирился уже с этим. Сына я видел один раз в жизни... сами подумайте.

- Какие были чувства при этом? Нахлынуло?

- Что нож в сердце вонзили. Примерно так.

- Я слышал, год назад на съемках ток-шоу вы даже плакали.

- Слезы текли, да. Я даже не смог ничего ему сказать. Пропал дар речи.

- Маша жаловалась потом: после съемок вы несколько раз проходили в аэропорту мимо нее и Артема. И даже не подошли.

- Да пусть она не врет. Артема я там и не видел. В аэропорту она была с маленькой девочкой.

- Обидно, что ваша история закончилась на такой ноте?

- Мне уже все равно. Смирился давно. Для меня просто как будто этого и не было. У меня есть женщина с ребенком, он меня зовет отцом. Я его воспитал.

- Вы знаете, что вас с Машей рассорила сестра? Маша говорит, что незадолго до выхода та написала ей с вашей странички от вашего имени оскорбительное сообщение? Было такое?

- Не знаю. Пароли у сестры от моей страницы были, но в отправленных сообщениях ничего не было. Возможно, удалила. С сестрой эту тему я не обсуждал, общался с ней я мало, она уехала. Да мне и неинтересно. Я был готов жить с Машей, и она была готова. Но каждый раз она сбегала из дома. Потом врала, что поехала в Омск учиться на повара. А я узнавал потом, что ее там не было.

- Были ли у вас планы после тюрьмы пожениться?

- Я все возможности рассматривал. Я цеплялся за каждый момент. Я хотел, чтобы ребенок жил со мной. Захотела гулять - гуляй. Потом кричала мне, что это не мой ребенок, что он Сашу называет папой и чтобы я отстал от нее. Мне все это надоело, и я ее бросил. Пугала меня потом, что подаст на алименты. Я говорил ей: "Мне вообще по барабану, подавай. Я лучше срок отсижу, чем дам тебе что-то!". Она ни копейки не получит от меня.

- Почему такая реакция у вас?

- Понимаете, она мне вымотала нервы. Отношения у нас не сложились?

- А ребенок-то здесь причем? Вы же на него будете давать деньги, чтобы у вашего ребенка все было.

- Причем тут ребенок. Я не хочу с ней видеться. Я ничего ей не дам и не переведу!

- Может, у вас уже есть и сомнения, что это не ваш ребенок? Почему такая реакция по поводу алиментов?

- Какие у меня могут быть сомнения? Я ДНК делал. Уверенность, что Артем мой сын - стопроцентная.

Мы связались с Машей и вкратце передали ей аргументы и точку зрения Дмитрия Карпова. Девушка сказала нам, что не удивлена такой реакции бывшего. Вот, что она ответила "Комсомолке":

- У Димы все вокруг виноваты, но только не он. Я не спорю: возможно и я что-то и где-то сделала не так. И я могла поступить немножко по-другому. Но основная вина, я считаю, лежит именно на нем, - сказала Маша Иванова.

Все имена и фамилии изменены.