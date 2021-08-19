«Наши затраты на топливо – это треть цены билета»: Подорожает ли стоимость проезда в Омске из-за роста цен на газ

Частные перевозчики требовали поднять цену на билет в маршрутках еще весной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стремительно дорожает газ на омских заправках. Только за последнюю неделю, по сообщениям сибиряков, он вырос в цене на 50%. Некогда самое дешевое топливо уже потихоньку догоняет по стоимости бензин. Автомобилисты находятся в легком шоке.

- Это что же делается: газ уже по 42 рубля. Подошел к сотруднице заправки, говорит, что вчера она уходила со смены, и топливо стоило 36 рублей. Кошмар! - возмущается на видео, размещенном в соцсетях, омич.

Больше всего горожан пугает, что из-за роста цен на голубое топливо подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Многие автобусы и маршрутки в Омске работают именно на газу. В мэрии уже прокомментировали опасения жителей и попытались успокоить пассажиров.

- В Омске 68 маршрутов работают по регулируемому тарифу, и 67 – по нерегулируемому. Вопрос о повышении стоимости проезда на маршрутах с регулируемым тарифом, в том числе в муниципальных автобусах, в настоящее время не рассматривается, - говорится в сообщении администрации города.

Однако частные перевозчики уверены: вопрос подорожания проезда – дело времени. Они уверены: после выборов цена на билет в общественном транспорте вырастет.

- Топливо занимает примерно третью часть в структуре стоимости проезда. Естественно, подорожание сразу на 6 рублей за сутки – серьезный удар по бизнесу, - говорит владелец маршрута №212 (СТЦ МЕГА – ТК «Лента» на ул. 10 Лет Октября) Владимир Черепанов. – С одной заправки машины в 50 литров это 300 рублей плюсом. В месяц уже 9 тысяч с машины, а если их 10 или 20? Думаю, осенью мы точно вернемся к вопросу о повышении стоимости проезда. Я напомню, что перевозчики просили об этом еще весной. Если сейчас не поднять цену на билет, то на маршрутках вообще некому будет работать.

По словам перевозчика, уже сейчас остро стоит проблема нехватки кадров в сфере общественного транспорта. Омичи просто не хотят работать целыми днями за баранкой за небольшие деньги.

- Только на моем маршруте нехватка водителей составляет 30 человек. Нужно поднимать им зарплаты, они и так уже бегут в другие регионы. Я знаю случаи, когда водители объединяются и уезжают группой в Санкт-Петербург и Краснодар. Снимают там квартиру первое время, а потом перевозят туда семьи. Вы зайдите в новые дворы Краснодара – там припаркована куча машин с 55-м регионом на номерах, - сетует Владимир Черепанов.

Самое интересное, что перевозчики не понимают, с чем могло быть связано столь резкое подорожание газа. Объективных причин для этого, как они считают, нет. Надо ли говорить, что антимонопольщики в очередной раз не видят нарушений в росте цен на голубое топливо.

- Омское УФАС проводит анализ на рынке сжиженного автомобильного газа. Рост его стоимости связан с ростом мелкооптовых цен, – сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Добавим, что несколько частных перевозчиков от комментирования ситуации отказались.