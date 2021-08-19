Футболист омского «Иртыша» сделал предложение своей девушке после матча

Девушка Ивана растрогалась и согласилась стать его женой. Фото: скриншот видео («ФК "Иртыш" Омск»)

Радостное событие случилось в стане ФК «Иртыш». Накануне омский клуб провел домашний матч в пермской звездой. 23-летний Иван Донсков забил в нем гол. Он оказался победным, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу омичей.

А по окончании поединка для главного его героя произошло одно из главных событий в жизни, он сделал предложение своей девушке Кристине. Получилось красиво, эмоционально и очень трогательно. Все произошло вечером на площадке стадиона «Красная звезда».

Иван направлялся к возлюбленной по дорожке из фейерверков с букетом алых роз. Потом все по традиции: встал на одно колено и протянул кольцо. Девушка сказала: «Да!». После этого все остальные игроки команды кинулись обнимать новоиспеченных жениха и невесту со словами: «Поздравляем, друг!».