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Общество19 августа 2021 7:38

Футболист омского «Иртыша» сделал предложение своей девушке после матча

Кроме того, Иван Донсков забил в игре победный гол
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Девушка Ивана растрогалась и согласилась стать его женой. Фото: скриншот видео («ФК "Иртыш" Омск»)

Девушка Ивана растрогалась и согласилась стать его женой. Фото: скриншот видео («ФК "Иртыш" Омск»)

Радостное событие случилось в стане ФК «Иртыш». Накануне омский клуб провел домашний матч в пермской звездой. 23-летний Иван Донсков забил в нем гол. Он оказался победным, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу омичей.

А по окончании поединка для главного его героя произошло одно из главных событий в жизни, он сделал предложение своей девушке Кристине. Получилось красиво, эмоционально и очень трогательно. Все произошло вечером на площадке стадиона «Красная звезда».

Иван направлялся к возлюбленной по дорожке из фейерверков с букетом алых роз. Потом все по традиции: встал на одно колено и протянул кольцо. Девушка сказала: «Да!». После этого все остальные игроки команды кинулись обнимать новоиспеченных жениха и невесту со словами: «Поздравляем, друг!».

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Иван Донсков сделал предложение своей девушке Кристине
Иван Донсков сделал предложение своей девушке Кристине
Видео: «ФК "Иртыш" Омск»
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