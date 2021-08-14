Боец из Омска Андрей Корешков победил американца Сабаха Хомаси

Корешков победил на турнире в США. Фото: instagram.com/koreshmmarus

Победой россияна Андрея Корешкова завершился со-главный бой турнира Bellator 264 на арене Mohegan Sun в Анкасвилле, расположенном в штате Коннектикут.

Спортсмен из Омска встретился с американцем Сабахом Хомаси. Весь первый раунд соперник атаковал Корешкова, пытаясь его замедлить. Но в конце этого отрезка схватки получил удар ногой в прыжке, который изменил перевес сил.

Во втором раунде Корешков развил успех. В третьем Хомаси смог освободиться и даже занять позицию сверху, однако сил на дальнейшее уже не хватило.

Единогласным решением судей победа со счетом 30-27 и дважды 30-26 присвоена Корешкову.