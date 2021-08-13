У омича, осужденного за растрату 200 миллионов, приставы арестовали вездеход, катер и базу отдыха

Вот такой вездеход теперь пойдет в счет долга сибиряка. ФОТО: Пресс-служба Судебный приставов Омской области

В большие неприятности попал 48-летний житель Омска, которого в прошлом году осудили за присвоение и растрату. Ущерб от действий сибиряка следствие оценило в более чем 200 миллионов рублей. Его приговорили к 5 годам тюрьмы. Но к аресту добавились и новые проблемы. Приставы начали арест всего имущества омича, чтобы закрыть причиненный им ущерб.

А арестовывать было что. Ранее с молотка ушла машина Ауди. Сейчас же приставы наложили арест на 16 земельных участков, двухкомнатную квартиру, катер и даже на вездеход, которым владел осужденный.

Наложили арест и на базу отдыха должника. ФОТО: Пресс-служба Судебный приставов Омской области

- В акт описи и ареста попали, в том числе, 16 земельных участков, большая часть которых расположена в загородном поселке Ачаир, включая территорию базы отдыха с находящимися на ней постройками – жилым домом, бассейном с террасой, беседками, зоной барбекю, сторожевыми и обзорными башнями и иными нежилыми строениями, - уточнили омские приствы. - Аресту также подвергнуты зарегистрированная за должником двухкомнатная квартира, самоходная машина ГАЗ-41, автомобиль Audi A5 2010 года выпуска, моторное судно Bayliner 285SB и гладкоствольное ружье Benelli Combo.

Сейчас специальная комиссия подсчитывает, на сколько может потянуть все это арестованное имущество 48-летнего растратчика. Но даже его может не хватить, чтобы покрыть весь 200-миллионный ущерб.