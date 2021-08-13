Спортплощадка, дорожки и пирс: На Левом Берегу Омска хотят сделать новый парк за 150 миллионов

Большие планы у властей и на прибрежную зону Иртыша - в парке хотят сделать настоящий пирс для отдыхающих горожан

О создании нового парка накануне сообщили власти. Планы у мэрии - наполеоновские. Стоимость новой зеленой зоны на Левом Берегу Омска оценивают в 150 миллионов рублей. Парк появится в границах улиц Крупская - Шаронова - Лукашевича - Перелета и будет примыкать к набережной Иртыша. Предполагается, что это будет не просто парк, а настоящая ландшафтная зеленая зона. Сейчас ведется проектирование будущей территории. Проект и смета работ должны быть готовы к 1 сентября. Очевидно, что раньше 2022 года благоустраивать новый парк не начнут.

Сейчас омичей больше всего волнует вопрос, что же будет в новом парке на Левом Берегу. Власти опубликовали предварительные эскизы с набором различных идей. Судя по ним, в новой зеленой зоне сделают прогулочные дорожки из террасной доски, поставят современные скамейки, найдется там место и большой спортивной площадки для занятий различными игровыми видами спорта. Она даже больше похожа на мини-стадион.

Большие планы у властей и на прибрежную зону Иртыша. В парке хотят сделать настоящий пирс для отдыхающих горожан. Будут здесь и велодорожки с экотропами. Планируется высадить декоративные растения.

В новой зеленой зоне сделают прогулочные дорожки из террасной доски, поставят современные скамейки и сделают мини-стадион.

Сколько времени займут работу по благоустройству парка на Левобережье, не уточняется.

ОФИЦИАЛЬНО

- Проектировщик сейчас изучает документацию по прибрежной территории, совместно обследуем местность, проводим консультации с ресурсоснабжающими организациями, - рассказала начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Елена Галуза. - Необходимо просчитать окончательный возможный объем работ, который выполнят в следующем году, – провести трассировку дорожек, решить вопрос по берегоукреплению, рассмотреть различные варианты покрытий тротуаров, вероятные варианты озеленения, освещения с учетом сохранения естественного ландшафта этой рекреационный зоны.