Может ли студент купить свою квартиру

Дарья Шумкова, директор агентства недвижимости «Империя квартир»

В Омск приезжает учиться много студентов из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. И, конечно же, первый вопрос, который встает перед семьями, отправляющими ребенка на учебу в другой город, - где все это время будет жить молодой человек или девушка. Общежитие не всегда бывает подходящим и доступным вариантом, поэтому часто люди арендуют жилье. Однако на поверку оказывается, что в Омске гораздо выгоднее не снимать, а купить квартиру. Почему это так «Комсомольской правде» в Омске пояснила директор агентства недвижимости «Империя квартир» Дарья Шумкова.

- Аренда однокомнатной квартиры в Омске обойдется, как правило, в 12 000 рублей плюс коммунальные платежи, - говорит Дарья. – А платеж по ипотеке может быть даже ниже этой суммы. Зависит от условий кредита, выбранной квартиры и суммы первоначального взноса. В целом арендная плата сравнима с выплатами по ипотеке. Именно поэтому среди клиентов нашего агентства всегда есть родители абитуриентов и студентов, которые совершенно рационально поступают, покупая жилье своим детям-студентам. Кто-то совершает такую покупку после того, как ребенок отучится несколько месяцев, а кто-то делает это еще на стадии поступления и таким образом существенно экономит, ведь вкладываться в свое жилье всегда выгоднее, чем тратить деньги на чужое.

Эксперты в сфере недвижимости прогнозируют дальнейший рост цен, поэтому советуют покупать жилье именно сейчас. Сейчас ставки по ипотеке низкие, однако есть вероятность, что в скором времени они начнут расти. Центробанк постепенно повышает ключевую ставку. Людям, которые думают о будущем, надо поторопиться, ведь по уже одобренному кредиту, процентная ставка останется неизменной в течении 3х месяцев.

Часто люди переживают из-за больших на их взгляд переплат по ипотечным кредитам. И совершенно напрасно. Стоимость жилья всегда только растет, причем этот рост, как правило, превышает инфляцию, а значит деньги, вложенные в недвижимость, сохраняются и даже преумножаются. Кроме того, бытует заблуждение, что ипотечное жилье невозможно продать, пока не выплачен кредит, но это не так, иначе рынок жилья просто остановился. Квартиру, купленную в ипотеке всегда можно продать, да еще и заработать на этом, с учетом инфляции.

- Многие именно так и делают: когда ребенок поступает в вуз, покупают однокомнатную квартиру, а если через несколько лет обстоятельства изменяются (например, студенты обзаводятся собственными семьями или родители переезжают ближе к детям), продают однушку и покупают жилье большей площади, - рассказывает Дарья Шумкова. – А мы всегда помогаем нашим клиентам в решении всех вопросов, связанных с покупкой жилья от подбора подходящих вариантов до сложных согласований, связанных с перепланировкой и многими другими вопросами.

Для того чтобы взять ипотечный кредит, необходим первоначальный взнос. В некоторых банках он составляет всего 10% от стоимости жилья. То есть при покупке однушки за 2 млн рублей, на первоначальный взнос потребуется 200 тысяч рублей. Для получения ипотечного кредита необходимо всего два документа - сейчас банки очень лояльны в этих вопросах. А опытные риэлторы всегда помогут сделать покупку жилья безопасной и возьмут на себя все хлопоты по оформлению бумаг.

Агентство недвижимости «Империя квартир»

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