«О мучительнице стараемся не вспоминать»: Дети из Омской области, которых несколько лет истязали опекуны, нашли новую семью

Дети, которые в самом начале жизни прошли через страшное, сейчас вполне счастливы. Фото: Наталья Смагина

Напомним, о непростой судье троих детей Красновых (фамилия изменена) стало известно прошлым летом. Начало их жизни было просто страшным. Когда они были совсем маленькими, биологическая мать запила, бросив заботы по дому на четвертого сына. Мальчику тогда было 16 лет, и он просто не справлялся со всем. Чтобы спасти младших детей в буквальном смысле от голодной смерти, опека забрала их в приют, разлучив со старшим братом. Сейчас он уже взрослый, переехал в Сочи, женился и сам стал отцом.

А двоих его братиков и сестру передали под опеку семье Михайловых (фамилия изменена) из деревни Зеленое Поле. Те уже давно «работали» приемными родителями – периодически брали на воспитание таких вот «сложных» детей, которые оказывались никому не нужны при живых родителей. Детей, которых некому защитить и поэтому можно делать с ними все, что угодно, думали опекуны.

Как выяснилось позже: все ради пособий, на которые покупали мебель и технику, делали ремонт дома и покупали продукты для родных детей. При этом приемные жили на положении диких зверей в клетке. Им даже запрещалось покидать дальнюю комнату в доме, где они были заперты почти постоянно.

В беседе с «КП-Омск» Татьяна Михайлова оправдывалась: мол, дети с отклонениями, их стыдно приличным людям показать. А она в принципе их облагодетельствовала, когда спасла от голодной смерти.

Татьяну Михайлову признали виновной в систематическом истязании опекаемых детей.

При этом соседи рассказывали совсем другое. В те редкие моменты, когда случайно встречали детей Красновых на улице и успевали передать им конфету или булочку, они всегда были страшно голодными и с жадностью накидывались вообще на любую еду. При этом были одеты не по погоде. Суровой сибирской зимой они ходили в демисезонных курточках и такой же обуви.

Это продолжалось на протяжении нескольких лет. Но регулярно приходившие в семью представители опеки не находили нарушений. В доме было чисто, в холодильнике – полно еды. Только вот предназначалась она для самих опекунов и их родных детей и внуков.

Обо всем стало известно благодаря учительнице, которая обратила внимание на синяки у старшего из мальчиков. После расследования выяснилось, что все это время «мама» издевалась над всеми опекаемыми. В отношении нее возбудили уголовное дело, детей изъяли и поместили в социальный центр.

После случившегося ребятишек забрали в многодетную семью Смагиных. Фото: Анна МИКУЛА

В декабре 2020 года Татьяну Михайлову признали виновной в истязании несовершеннолетних вынесли приговор: 3 года лишения свободы и выплату компенсации – по 100 тысяч рублей мальчикам и 80 тысяч их младшей сестре. Правда, платить теперь уже бывшему опекуну нечем. Она работает в деревне почтальоном и получает 5 тысяч рублей в месяц, ее муж – на инвалидности. Они набрали кредитов в надежде расплачиваться по ним за счет детских пособий. Когда источник «дохода» забрали, семья осталась с большими долгами.

Тем временем у 14-летнего Игоря, 12-летнего Дениса и 9-летней Кристины (имена изменены) Красновых теперь все сложилось хорошо. Их забрала семья из поселка, расположенного в 60 км от прежнего «дома». Мы узнали, как прошел первый год их новой жизни.

Фото: Наталья Смагина

Когда их только привезли, они были совсем маленькими и выглядели гораздо младше своего возраста. Сказался продолжительный голод в двух первых «семьях». Наталья Смагина рассказывает: первое время дети буквально накидывались на пищу и съедали все до крошки. Успокоились, поняв, что еду у них никто не отберет и завтра она не закончится, только через несколько месяцев. Братья уже значительно окрепли и подросли, их младшая сестра пока еще очень худенькая.

Кристина учится почти на одни пятерки. Фото: Наталья Смагина

Водные процедуры точно веселее поливки грядок на огороде. Фото: Наталья Смагина

Фото: Наталья Смагина

– О прошлом вспоминают?

– Нет ни о прошлом, ни о той женщине за все время ни разу ничего не сказали, – рассказывает новая приемная мама детей Наталья Смагина. – Я стараюсь тоже избегать этих тем, чтобы не травмировать. Им и так было непросто: новая семья (у Смагиных еще шестеро других детей. – Прим. авт.), новая школа. Но, по-моему, сейчас они полностью освоились. Мальчики, конечно, задиры. Иногда сломают что-нибудь или подерутся и тут же мирятся. Но это нормально для всех детей. Никаких «особенностей», о которых говорила Михайлова, у них нет. У каждого ребенка просто свой характер. А Кристина так просто молодец! Она умная, второй класс окончила почти на одни пятерки. Уроки делает сама, без посторонней помощи. Учителя хвалят, да и я радуюсь, глядя на нее. Мальчики зимой катались на коньках и лыжах, занимались волейболом. Сейчас у них новая страсть – футбол. Сосед работает тренером. Он сделал поле, собрал несколько команд, устроили недавно тут турнир. Мы им купили медали и кубки красивые. Наши первое и второе места заняли по итогам соревнований. В общем, все лето под окнами мяч гоняют. Очень хотели они съездить в детский лагерь. Но из-за ковида все переносили-переносили дату отъезда, в итоге все отменили. Расстроились, конечно. Но сейчас мы определили Игоря и Дениса на каникулы в лесную школу в Чернолучье под Омском.

Кристина (на первом плане) быстро подружилась с новыми братьями и сестрами. Фото: Наталья Смагина

Кристина (справа) с новоиспеченной сестрой. Фото: Наталья Смагина

Фото: Наталья Смагина

– А Татьяна Михайлова не узнавала о дальнейшей судьбе детей?

– Да ну нет, конечно! Зачем ей это? У нее сейчас других проблем полно – долги, муж с ней разводится, вроде. Хорошо, что после всей этой истории ей теперь больше никогда не доверят детей. Я не знаю, как она живет теперь, не интересуюсь.

Когда мы были в гостях у Смагиных в прошлый раз, они только начали ремонт во втором доме, где планировали сделать просторную игровую комнату. Теперь она полностью готова и пользуется у детей популярностью. Не зря строили. Больше всего нравится новый дом Кристине, она там рисует. Ее братья часто приходят поиграть на планшете.

Тренер говорит, что Игорь (в полосатой майке) и его брат (в сине-бело-красной майке) делают успехи в спорте. Фото: Наталья Смагина

Дворовый турнир по футболу. Фото: Наталья Смагина

Денису (по центру) вручают первую в жизни медаль. Фото: Наталья Смагина

Рассказала Наталья Смагина и о старшем брате Красновых, который, вроде, объявился и растравил сердце детям, пообещав забрать к себе. Но потом исчез. Женщина сама вышла с ним на связь. Выяснилось, что он не готов нести ответственность сразу за стольких людей. Молодой человек потребовал, чтобы детям нашли опекунов в Сочи, где сейчас живет с семьей. А он бы просто приходил их навещать. Этот удобный для него вариант даже не стали рассматривать. Травмировать детей, перевозя в очередной раз в другую семью и забирая в другой город, ради чьей-то прихоти никто не станет.

Наталья Леонидовна считает: дети сами смогут решить, общаться ли с братом, когда вырастут. На данный момент она против таких внезапных появлений родственника в жизни ее детей. После его крайне редких звонков они еще долго не могут прийти в себя и начинают надеяться на встречу в реальности, которая пока невозможна.

Масленица. Фото: Наталья Смагина

Теперь у детей Красновых большая, любящая семья, где не надо драться за еду. Фото: Наталья Смагина

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