«Пациентке на гемодиализе пришлось переехать к родным в Тевриз – иначе в больницу не попасть»: Села на севере Омской области так и остаются отрезанными от мира

Формально автобусы в Тевризском районе ходят, но дождаться их практически невозможно.

Жители нескольких сел Тевризского района, расположенных за Иртышом, по-прежнему отрезаны от мира. Напомним, недавно «КП-Омск» писала о чрезвычайной ситуации, в которой оказались около тысячи человек. Люди не могут добраться на «большую землю» даже в больницу или за лекарствами.

Чтобы попасть в райцентр или город, им сначала надо переправиться на пароме через реку. После этого преодолеть еще 12 км до асфальтированной трассы по грунтовке. Обычно перевозки осуществляет предприятие «Резерв». Но после каждого дождя дорогу размывает, рейсовые автобусы перестают ходить.

В прошлый раз, когда история получила огласку, местные чиновники отчитались, что транспортное сообщение восстановлено. Частично в этом помогла солнечная погода: дорога высохла и снова стала проезжей. Однако проблема, конечно, никуда не исчезла. После дождей дорогу снова развезло и автобусы снова начали ходить с перебоями.

– 4 августа не было автобуса, а 9-го пришел с большим опозданием, – рассказывает местная жительница Анна Архангельская. – Поскольку никто из администрации поселения этот вопрос не контролирует, люди ушли обратно на паром и отправились домой. А в итоге приехал автобус, с другого маршрута. На днях приезжало телевидение. Им было интересно просто загладить углы. Они даже на пароме в поселение не поехали. Так, на месте отыграли. Глава поселения переехал к ним на тот берег – и все. Может, на неделе покажут, что все у нас хорошо. При этом администрация поселения за два дня до съемок всем лесозаготовителям позвонила и строго запретила ездить по деревне на лесовозах.

Последние только усугубляют ситуацию с дорогой. После дождей, а особенно в межсезонье грузовики с древесиной накатывают колеи глубиной по колено. Также ранее мы рассказывали о пациентке, которая чуть не осталась без жизненно важного ей гемодиализа из-за того, что не могла выбраться из своего села. Женщина перебралась в райцентр, чтобы такая критическая ситуация не повторилась. Сейчас она вынуждена ютиться у родственников в Тевризе, чтобы была возможность трижды в неделю беспрепятственно ездить на переливание крови в тарскую ЦРБ

– Жители многие боятся что-то говорить, потому как пассажирское сообщение нерегулярно, всегда есть необходимость обратиться к главе с просьбой довезти на ведомственном УАЗе до районного центра. Потому и боятся: если сейчас откроют рот, им в следующий раз на просьбу ответят отказом. Кстати, услугу такую предоставляют только послушным, – предполагает Анна Архангельская.

Единственным результатом пока стало более частое грейдирование проблемной дороги. Кроме того, по ее обочинам скосили траву.

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