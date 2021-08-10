Новичок «Авангарда» Дмитрий Соколов: Когда играл в Канаде, жил в приемной семье

За океаном воспитанник омского хоккея успел заработать прозвище «Русский медведь».

Омский «Авангард» в статусе действующего чемпиона готовится к новому сезону, который стартует в сентябре. Последний турнир наша команда провела в Сочи. Клуб серьезно обновился и, по сути, это не чемпионский клуб, а другая команда с новыми лицами. Один из них – форвард Дмитрий Соколов.

«ПРИЯТНО СНОВА БЫТЬ В ЦВЕТАХ РОДНОЙ КОМАНДЫ»

- Как прошел твой отпуск?

- После возвращения из Америки как такового отпуска у меня и не было. Пришлось перевозить много вещей. Сплошная бытовуха. Спустя пару недель уехал в Екатеринбург, тренировался и готовился к сезону там. Основной упор делался на работу с пульсом, работу с балансом веса тела. Вообще, нет времени отдыхать – у меня просмотровый контракт с «Авангардом» и это очень мотивирует. Я полностью сосредоточен на работе и результате.

- Говорят, если слишком рано выйти на лёд, он надоест уже к началу регулярного чемпионата. У тебя так же?

- Если честно, даже не знаю, как отношусь к сборам. За шесть сезонов в Северной Америке ни разу не проходил через это - сборов там просто не существует. Ты самостоятельно готовишься и приезжаешь в сентябре, чтобы пройти тесты перед сезоном и покататься с командой.

- Ты воспитанник омского клуба, но форму «Авангарда» надел только сейчас. Это какие-то особые эмоции?

- Мне очень приятно снова быть в цветах родной команды. Испытываю гордость и понимаю, что на моих плечах большая ответственность перед омскими болельщиками. С ребятами в команде мы очень быстро нашли общий язык, все оказались очень приветливыми и дружелюбными. Получилось быстро влиться в коллектив. Наша команда прям как семья.

Дмитрий Соколов: «Мне очень приятно снова быть в цветах родной команды».

- В составе команды сейчас очень много игроков, далеко не все смогут закрепиться. Насколько сильно чувствуется конкуренция?

- Конкуренция крайне высокая. Очень много техничных, быстрых и габаритных нападающих. Но она же и очень честная, «командная» - все поддерживают друг друга, а сильнейших определит лишь тренер.

- Конкуренция - всегда стресс. Как справляешься с этим ты?

- Я никогда не испытывал никакого дискомфорта от конкуренции. Наоборот, думаю, что конкуренция делает людей сильнее и подталкивает больше трудиться над собой. Если же мне и хочется отвлечься от чего-то, что на меня давит, то стараюсь проводить побольше времени со своими родными, близкими и друзьями. Они мне очень помогают.

- Какие сильные стороны хоккеиста Дмитрия Соколова?

- Бросок – кистевой и щелчок, видение площадки, понимание игры, могу отдать хорошую передачу.

«МЕНЯ ПРИЮТИЛИ ЖЕСЛЕЙН И ЛИЕН – ПРЕКРАСНАЯ ПАРА»

- У тебя внушительный опыт игры в Северной Америке - целых 6 лет. Какие основные отличия в игре там и тут?

- Там я начинал в юниорской лиге и сразу бросалось в глаза то, что всё происходило намного быстрее, чем в МХЛ из которой я тогда уезжал. Если я получал шайбу в нашей молодёжке, у меня всегда было время для принятия решения. Там же, как только ты получаешь шайбу, на тебя налетают двое игроков, поэтому делать всё приходится крайне быстро.

Омич успешно выступал за несколько зарубежных хоккейных клубов.

- За шесть лет игры за океаном тебя ни разу не подняли в НХЛ. Что пошло не так?

- Я даже не могу назвать какую-то конкретную причину. Например, после перехода в «Айову» (фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ - прим. «КП»), моё игровое время не превышало в среднем и 7 минут, что довольно мало для того, чтобы показывать стабильную результативность. Но даже в такой ситуации я зачастую успевал и забить, и отдать передачу, играя в четвёртом звене.

В Канаде Дмитрий жил в «приемной семье», с которыми до сих пор поддерживает теплые отношения.

- А что можешь сказать про быт и менталитет Северной Америки. Что удивило и запомнилось?

- Как такового быта я почти не застал – по приезду клуб поселил меня в так называемую приёмную семью. Меня приютили Жеслейн и Лиен, прекрасная пара, у которой уже давно выросли и уехали свои дети. Им я был почти как родной сын. В канадских юниорках это нормальная практика – таких семей, сотрудничающих со спортивными клубами, немало. Это избавляет тебя от бытовых трудностей, ускоряет адаптацию в новой стране, помогает быстрее преодолеть языковой барьер. Так я прожил 3 года и до сих пор поддерживаю отношения со своей приемной семьей. Когда перебрался в американскую AHL, узнал, что там подобное не практикуется. Но даже играя там, я воспользовался первым же перерывом в игровом календаре, чтобы слетать повидаться к своей приёмной семье.

- Северная Америка славится тем, что всем очень быстро дают прозвища. Какое прозвище у тебя было там?

- Самое запоминающееся прозвище мне дал тренер в «Iowa Wild» - «русский медведь». Возможно, за рыжую бороду. В России всё проще – игроки зовут «Сокол», а Боб Хартли называет «Соко».

«Я СРАЗУ СОГЛАСИЛСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ «АВАНГАРДА»

- Ты закрыл для себя историю с НХЛ? Осталась какая-то обида?

- Конечно, неприятно, когда в тебя не верят и даже не дают шанса показать себя, но это не страшно. Наоборот, даёт новые поводы для размышлений, которые двигают только вперёд и помогают развиваться как игроку и человеку, становиться сильнее. Сейчас же моя цель – «Авангард» и я сосредоточен только на ней.

- Почему для возвращения выбрал Россию и Омск?

- В России права на меня принадлежат «Авангарду», но причина даже не в этом - просто я хочу играть в КХЛ за клуб из своего родного города, в котором я вырос и сформировался не только как хоккеист, но и как человек. Что же до других предложений, то они были и до сих пор остаются, все они из европейских лиг.

Мне было бы очень приятно играть для болельщиков из родного города. Этот город мой и многое мне дал. Даже когда я играл и жил за границей, на время летних пауз всегда приезжал в Омск, возвращался домой.

- Когда клуб вышел на тебя? Был ли с кем-то на связи последнее время?

- Где-то в мае, как только я вернулся из Америки, мне позвонил мой агент и сказал, что есть предложение от «Авангарда». Конечно же, я сразу согласился.

«БОБ – БОЛЬШОЙ ТАКТИК И ВСЕГДА СОБРАН»

- Боб Хартли - англоязычный тренер. Удалось подучить язык за шесть лет?

- С английским полный порядок! Говорю даже без акцента - благодаря как раз тому, что не только работал, но и проживал в языковой среде. Даже если что-то и непонятно сейчас в «Авангарде», то всегда с этим поможет Дмитрий Рябыкин. Именно он переводит установки Хартли игрокам, не знающим английский язык.

- Тренер Хартли – какой он человек?

- Боб – большой тактик и человек дисциплины, он постоянно собран сам и требует этого от всех остальных. Всё строго, всё по расписанию. Абсолютно все заняты делом, и каждый знает свою задачу.

- Какой видит Хартли игру команды в новом сезоне?

- Главный козырь команды и то, что уже сейчас закладывается – это скорость, скорость во всём: в движении, в мысли, в передачах и бросках. Также никто не отменял дисциплину и строгую игру в обороне. Давний слоган команды «стремление и натиск» по-прежнему актуален.

- Ты начинал предсезонку в новой команде ВХЛ – «Омских Крыльях». Что скажешь о новичке вышки, его организации и составе?

- Организация на очень достойном уровне, особенно если учесть то, что команда только что появилась. Всё - от быта и до тренировок с организацией питания - на довольно высоком уровне. В составе несколько моих давних знакомых: Угольников, Орлов, Мизюрин, Дервук и Новицкий - все опытные хоккеисты солидного уровня. Остальных ребят я знаю меньше, но уже успел сделать вывод об общих возможностях команды. У меня есть мнение, что даже в свой первый сезон она как минимум попадёт в плей-офф - а это уже серьёзный результат для совсем молодого коллектива.

Свои первые шаги в хоккее Дмитрий сделал в совсем юном возрасте.

- Чем ты занимаешься в свободное время в Омске?

- У меня не очень много свободного времени, и его я стараюсь по-максимуму посвятить тренировкам. Например, помимо хоккея в Омске я занимаюсь в бойцовском клубе «Ермак» по индивидуальной программе с тренером Георгием Емельяновым. Но иногда я всё-таки устраиваю себе выходной день, и тогда мы едем с друзьями за город, топим там баню, жарим шашлык и много разговариваем у мангала. В самом же Омске часто люблю прогуляться по вечерней улице Ленина.

- Спортсмены проводят много времени в переездах и перелётах. Как ты коротаешь время в дороге?

- Смотрю фильмы и сериалы, слушаю музыку. Из музыки предпочитаю жанры рэп и шансон. Из западных исполнителей – Drake, Eminem, из российских – Баста, Miyagi. Шансон, например, я стал слушать благодаря отцу, который ездил болеть за меня на все турниры, а оттуда забирал меня на машине домой. Отличные были времена. Что до сериалов, из последних просмотренных очень понравились «Острые козырьки» и «Мажор» с Павлом Прилучным. Из полнометражного кино очень нравится фильм «Дублёры», ну а «Рокки» - вообще моя любимая серия фильмов, которую я могу пересматривать бесконечно.

- Хоккеисты - люди публичные и популярные. Доводилось «ловить звезду»? Как относишься к подобному?

- Никогда! Мне никогда даже не приходили в голову подобный мысли. Отец меня учил тому, что нужно всегда быть скромным, относиться ко всем с уважением и оставаться человеком. Количество денег никогда не должно играть во всём этом никакой роли.

- Какие твои личные цели и амбиции на этот сезон?

- Заслужить доверие тренера и закрепиться в основном составе «Авангарда».

- Что скажешь омским болельщикам?

- Болейте за нас, а мы не подведём!

Справка «КП»

Дмитрий СОКОЛОВ, 23 года, рост 182 см.

2014-2015 г. – «Омские ястребы»

2016 г. – задрафтован в НХЛ клубом «Миннесота Уайлд»

2016-2017 г. – OHL, Садбари Вольфс

2017-2018 г. – AHL Ойова, OHL Садбари Вольфс и OHL Барри Кольтс

2018-2021 г. – AHL Ойова и ECHL Аллен