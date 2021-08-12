Премьера нового шоу Макса +100500 на «ЧЕ!»

14 августа в эфире телеканала «ЧЕ!» — премьера шоу с Максимом Голополосовым. «iТопчик» — обзоры на развлекательный контент со всего мира. Популярные тренды из TikTok, видеоблогеры и топовые шоу, набирающие миллионы просмотров в сети. Всё это популярный ведущий будет отбирать для программы вместе с новым напарником.

Кто станет соведущим Макса в проекте? Телеканал «ЧЕ!» задействовал самого острого на язык антигероя — Дэдпула! А ещё Тириона Ланнистера из «Игры Престолов» и коммандера Спока из «Звёздного пути».

Как эти персонажи смогут вести шоу? Есть один человек, объединяющий этих (и многих других) героев. На русском языке они говорили голосом одного из самых известных актёров дубляжа Петра Гланца! Он-то и станет новым ведущим «ЧЕ!».

За плечами у Петра озвучка голливудских блокбастеров, сериалов, компьютерных игр и рекламы. В кадре его вы не увидите: он предпочитает оставаться в тени, поэтому в «iТопчике» к нему будут обращаться не иначе, как «мистер Голос».

Вместе ведущие будут соревноваться в остроумии, шутить и подкалывать друг друга, попутно обозревая всё самое интересное, дикое и дико интересное, что есть в сети. Кстати, мнения у них не всегда будут совпадать. Поэтому Петя — настоящий герой для тех, кто давно мечтал, чтобы кто-то поспорил или поставил Макса на место.

«Я уже посмотрел несколько отснятых и смонтированных эпизодов, и это топчик! — рассказывает Максим. — Если вы ищете, во что бы ещё залипнуть в интернете, то новый проект с этим легко поможет».

«iТопчик» — это всё, что тебе нужно, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира видеоблогинга. Смотри новый проект Макса с 14 августа в 22:30 по выходным на «ЧЕ!»!