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6 августа 2021 9:59

«За все время он даже не позвонил, чтобы извиниться»: Омский онколог, обвиняемый в гибели пациентки, снова избежал наказания

Эксперты установили причинно-следственную связь между действиями хирурга и смертью девушки. Но делали это слишком долго – истек срок давности преступления
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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По мнению экспертов и следствия, Ольга Климкович умерла из-за неправильно рассчитанной дозировки анестетика.

По мнению экспертов и следствия, Ольга Климкович умерла из-за неправильно рассчитанной дозировки анестетика.

В Центральном районном суде Омска прекращено рассмотрение уголовного дела о халатности в отношении хирурга-онколога Сергея Попова. По версии следствия, которое, в свою очередь опиралось на заключения экспертов, врач поставил 23-летней пациентке Ольге Климкович смертельную дозу «Лидокаина».

Напомним, трагедия случилась 27 марта 2018 года. В тот день 23-летняя аспирантка медуниверситета Ольга Климкович была на выездном занятии в онкодиспансере. Работавший там и по совместительству преподававший Сергей Попов предложил ей удалить два небольших шрама на шее и ноге. При этом не имел разрешения на проведение таких операций.

К делу приступили сразу после занятий, в перевязочном кабинете. Попов решил обойтись без анестезиолога и медсестер, неправильно рассчитал количество анестетика и ввел своей пациентке смертельную дозу. Это после докажут судмедэксперты. Их заключения есть в материалах дела.

Даже после того, как девушка начала синеть и задыхаться, врач пытался реанимировать ее сам. Потом все-таки позвал одну медсестру, другую. Профессиональную бригаду реаниматологов из онкодиспансера, которая была буквально в нескольких метрах, вызвали только через 15 минут. У Ольги уже наступила клиническая смерть. Сердце смогли запустить снова, но пациентка впала в кому, из которой так и не вышла. Спустя 28 дней девушка умерла.

Ее отец, который живет в другом городе, узнал о случившемся не от медиков, а от журналистов федерального канала, которые готовили сюжет об этом ЧП. По словам родных погибшей, врачи, вообще, крайне неохотно рассказывали им о случившемся, пытались скрыть информацию. Попов отказался сотрудничать со следствием.

«КП-Омск» также неоднократно просил доктора рассказать его версию случившегося. Но Сергей Петрович все эти обращения игнорировал.

На первый этап суда по уголовному делу в отношении себя он и вовсе присылал своего представителя. Процесс невероятно затянулся как из-за многочисленных и сложных судмедэкспертиз, так и из-за отсутствия на заседаниях обвиняемого. Он постоянно был на больничных.

В итоге 25 февраля 2020 года истек срок давности. Для таких преступлений он небольшой – два года. Хирургу грозило до 3 лет лишения свободы, но полностью избежал ответственности.

Не смирившись с этим, отец девушки при помощи адвоката подал апелляцию в Омский областной суд. Там его поддержали и вернули уголовное дело на повторное рассмотрение снова в Центральный суд. Правда, уже к другому судье.

В этот раз Сергей Попов лично ходил на заседания. Отец Ольги Климкович участвовал в них по видео-конференц-связи. Последнее его выступление перед тем, как судья удалился в совещательную комнату, получилось очень эмоциональным. Судья даже его прерывал, попросив не называть Попова убийцей.

– Я понимаю, что закон говорит, что человек, который стал причиной смерти моей дочери, будет освобожден от ответственности, будет по-прежнему улыбаться в спину мне, вам и всем участникам сегодняшнего процесса, – сказал Климкович.

Полностью его выступление можно послушать в записи ниже.

В итоге судья Иван Белов оставил решение коллеги Алексея Полищука без изменения.

Решение суда.

Решение суда.

Решение суда.

Решение суда.

ЗВОНОК ОТЦУ

Отец погибшей девушки Игорь КЛИМКОВИЧ:

– Для меня было важно, чтобы в решении появилась формулировка, что Попова признают виновным. Закон есть закон. Прошел срок давности, это никак не изменишь. Но признать его виновным необходимо, чтобы это было уроком для других негодяев.

За все время с момента трагедии Попов связывался с вашей семьей, чтобы объясниться, выразить соболезнования хотя бы?

– Нет, даже не извинился. Вот из-за этого нам больнее всего. Он так и не признал за собой никакой вины. И ведет себя так, как будто случилась мелкая неприятность – подумаешь человек умер, бывает, пустяк. Надо на суд сходить? Ну так и быть, схожу. Попов не почувствовал, что он натворил.

Что вы намерены делать дальше?

– Сейчас параллельно в суде рассматривается еще наш гражданский иск в отношении Попова. А по уголовному делу у меня еще нет окончательного мнения. Решение суда нам с адвокатом пока не выдали. Увидим окончательную формулировку, будем думать, что делать. Если там по-прежнему не найдем признания вины хирурга, пойдем дальше и будем обжаловать в судах высшей инстанции.

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29 марта 2018 года Игорю Климковичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты федерального телеканала. Отец девушки живет в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то о случившемся за сотни километров от них, но медики давали информацию крайне неохотно.

– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Подробнее...)

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– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывал «Комсомольской правде в Омске» отец девушки Игорь Климкович. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Далее...)

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