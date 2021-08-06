«За все время он даже не позвонил, чтобы извиниться»: Омский онколог, обвиняемый в гибели пациентки, снова избежал наказания

По мнению экспертов и следствия, Ольга Климкович умерла из-за неправильно рассчитанной дозировки анестетика.

В Центральном районном суде Омска прекращено рассмотрение уголовного дела о халатности в отношении хирурга-онколога Сергея Попова. По версии следствия, которое, в свою очередь опиралось на заключения экспертов, врач поставил 23-летней пациентке Ольге Климкович смертельную дозу «Лидокаина».

Напомним, трагедия случилась 27 марта 2018 года. В тот день 23-летняя аспирантка медуниверситета Ольга Климкович была на выездном занятии в онкодиспансере. Работавший там и по совместительству преподававший Сергей Попов предложил ей удалить два небольших шрама на шее и ноге. При этом не имел разрешения на проведение таких операций.

К делу приступили сразу после занятий, в перевязочном кабинете. Попов решил обойтись без анестезиолога и медсестер, неправильно рассчитал количество анестетика и ввел своей пациентке смертельную дозу. Это после докажут судмедэксперты. Их заключения есть в материалах дела.

Даже после того, как девушка начала синеть и задыхаться, врач пытался реанимировать ее сам. Потом все-таки позвал одну медсестру, другую. Профессиональную бригаду реаниматологов из онкодиспансера, которая была буквально в нескольких метрах, вызвали только через 15 минут. У Ольги уже наступила клиническая смерть. Сердце смогли запустить снова, но пациентка впала в кому, из которой так и не вышла. Спустя 28 дней девушка умерла.

Ее отец, который живет в другом городе, узнал о случившемся не от медиков, а от журналистов федерального канала, которые готовили сюжет об этом ЧП. По словам родных погибшей, врачи, вообще, крайне неохотно рассказывали им о случившемся, пытались скрыть информацию. Попов отказался сотрудничать со следствием.

«КП-Омск» также неоднократно просил доктора рассказать его версию случившегося. Но Сергей Петрович все эти обращения игнорировал.

На первый этап суда по уголовному делу в отношении себя он и вовсе присылал своего представителя. Процесс невероятно затянулся как из-за многочисленных и сложных судмедэкспертиз, так и из-за отсутствия на заседаниях обвиняемого. Он постоянно был на больничных.

В итоге 25 февраля 2020 года истек срок давности. Для таких преступлений он небольшой – два года. Хирургу грозило до 3 лет лишения свободы, но полностью избежал ответственности.

Не смирившись с этим, отец девушки при помощи адвоката подал апелляцию в Омский областной суд. Там его поддержали и вернули уголовное дело на повторное рассмотрение снова в Центральный суд. Правда, уже к другому судье.

В этот раз Сергей Попов лично ходил на заседания. Отец Ольги Климкович участвовал в них по видео-конференц-связи. Последнее его выступление перед тем, как судья удалился в совещательную комнату, получилось очень эмоциональным. Судья даже его прерывал, попросив не называть Попова убийцей.

– Я понимаю, что закон говорит, что человек, который стал причиной смерти моей дочери, будет освобожден от ответственности, будет по-прежнему улыбаться в спину мне, вам и всем участникам сегодняшнего процесса, – сказал Климкович.

Полностью его выступление можно послушать в записи ниже.

В итоге судья Иван Белов оставил решение коллеги Алексея Полищука без изменения.

Решение суда.

Решение суда.

ЗВОНОК ОТЦУ

Отец погибшей девушки Игорь КЛИМКОВИЧ:

– Для меня было важно, чтобы в решении появилась формулировка, что Попова признают виновным. Закон есть закон. Прошел срок давности, это никак не изменишь. Но признать его виновным необходимо, чтобы это было уроком для других негодяев.

– За все время с момента трагедии Попов связывался с вашей семьей, чтобы объясниться, выразить соболезнования хотя бы?

– Нет, даже не извинился. Вот из-за этого нам больнее всего. Он так и не признал за собой никакой вины. И ведет себя так, как будто случилась мелкая неприятность – подумаешь человек умер, бывает, пустяк. Надо на суд сходить? Ну так и быть, схожу. Попов не почувствовал, что он натворил.

– Что вы намерены делать дальше?

– Сейчас параллельно в суде рассматривается еще наш гражданский иск в отношении Попова. А по уголовному делу у меня еще нет окончательного мнения. Решение суда нам с адвокатом пока не выдали. Увидим окончательную формулировку, будем думать, что делать. Если там по-прежнему не найдем признания вины хирурга, пойдем дальше и будем обжаловать в судах высшей инстанции.

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29 марта 2018 года Игорю Климковичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты федерального телеканала. Отец девушки живет в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то о случившемся за сотни километров от них, но медики давали информацию крайне неохотно.

– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Подробнее...)

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