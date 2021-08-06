Любимый город: образованные, но не богатые

При этом одна из главных проблем нашего города и области – «утечка умов», массовый отток людей в другие города и регионы: Москву, Петербург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск и Екатеринбург.

Так, в 2011 г. чистый отток населения из Омской области (т.е. превышение числа уехавших над числом прибывших в наш регион) составил около 2 тыс. человек, в 2018 – почти 10 тыс., в 2019 – более 12 тыс., в 2020 – почти 10,5 тыс. По данным РИА «Новости» - рекорд среди регионов России. Для сравнения: в Новосибирской области в 2017 г. прибавилось почти 11 тыс. человек.

Тревогу по этому поводу высказывают и гражданское общество, и власть. Губернатор области Александр Бурков не раз объяснял, что ключевая причина миграционного оттока – разница в уровне оплаты труда: переехав в Новосибирск, многие работники могут получить зарплату вдвое больше, чем в Омске. Это, конечно, правда, но не вся.

Например, доходы жителей Тывы, Горного Алтая, Алтайского края ниже, чем в Омске, но людей уезжает меньше. На мой взгляд, главная причина – не просто относительно низкий уровень жизни, но, как сказал бы классик, «горе от ума».

Если обратиться к официальному Докладу о развитии человеческого потенциала населения России, то увидим, что этот человеческий потенциал измеряется тремя показателями. Попросту говоря, это благосостояние, долголетие и образование.

Когда специалисты пересчитали, каким был человеческий потенциал Омской области в конце советского периода, оказалось, что мы входили в пятёрку лучших. По последним данным официального доклада, занимаем 18-19-е место. По данным же последнего (неофициального) доклада, переместились на 27-е место. Но еще более интересно другое.

Согласно официальным данным о развитии человеческого потенциала в регионах России, в 2013 г. по благосостоянию мы занимали 21-е место, в 2016 – 32-е. По долголетию в 2013 г. – 46-е место, в 2016 г. – 39-е. А вот по индексу образования показываем стабильные результаты: 2013, 2014, 2016 годы – 5 место, а 2018 год – 4 место. Иначе говоря, с образованием в Омской области намного лучше, чем с доходами и долголетием. Кстати, именно оно признается специалистами главным показателем качества жизни.

Понятно, что образованные люди стремятся к хорошо оплачиваемой работе и высокому качеству жизни. Отсюда – отток населения в другие города и регионы. Причем если в Москву или Тюмень едут за зарплатой, то в Краснодар, прежде всего, за теплом и здоровьем.

Высокие места нашей области по уровню образования не означают, что омские гимназии лучше, например, новосибирских, а наши университеты сильнее питерских или уральских. Эти показатели говорят о том, что стремление к образованию и вовлеченность в него людей в нашей области – одни из самых высоких в России. Поблагодарим за это омских педагогов – от воспитателей детского сада до профессоров - родителей и отчасти управленцев. Надеюсь, мой скромный вклад в это достижение тоже есть.

Разумеется, было бы абсурдным уменьшать миграционный отток путем снижения уровня образования людей. Главный путь решения проблемы – повышение уровня доходов, в т.ч. путем более справедливого распределения богатства, создаваемого на территории нашей области.

Не случайно юмористы шутят:

- Как расшифровывается название «Омск»?

- Ограбленный Москвой сибирский край.

- А название «Томск»?

- Тоже ограбленный Москвой сибирский край.

Головные компании многих омских предприятий действительно зарегистрированы в других регионах, причем главные потери мы несем даже не от Москвы, но от Петербурга. В своё время, когда «Сибнефть» была куплена «Газпромом», стала «Газпромнефтью» и оказалась в Питере, в Государственной Думе я многократно поднимал вопрос о том, чтобы бюджету нашей области компенсировали потери. На тот момент они составляли около 14 млрд рублей, или более 20% бюджета. Тогда губернатор области Леонид Полежаев в жёсткой форме заявил руководителю фракции КПРФ в областном Законодательном Собрании Андрею Алёхину: избавьте меня от некомпетентного вмешательства ваших депутатов в бюджетный процесс на федеральном уровне! Видимо, сильно «настучали» из правительства или Администрации Президента.

В 2016-2017 гг. Омский Горсовет и Законодательное Собрание Омской области обратились к депутатам Госдумы с предложением поднять вопрос о более справедливом распределении доходов перед руководством «Газпрома» и «Газпромнефти». Я, как положено, направил по этому поводу письма руководителю «Газпрома» А.Б. Миллеру и руководителю «Газпромнефти» А.В. Дюкову. Мог бы привести ответы. Коротко их суть сводится к следующему: и так даём Омской области больше положенного!

Параллельно в Госдуме мы не раз поднимали вопрос о том, чтобы доходы, произведенные на определенной территории, оставались по месту производства, а не уходили в головную компанию на противоположный конец страны, а то и просто за рубеж. Но каждый раз эти предложения отклонялись правительством и верной ему «партией власти».

Надо отдать должное губернатору Омской области А.Л. Буркову: он много делает для привлечения в наш регион денег из федерального бюджета, но при этом компании продолжают перерегистрироваться в Москве и других городах. Видимо, инвестиционный климат для них там более благоприятен.

В случае избрания в Госдуму, как и прежде, намерен активно добиваться возвращения омских денег на «малую родину». По крайней мере, молчать, «как рыба об лед», не собираюсь.

И последнее. Высокие показатели образованности населения при сравнительно низком уровне жизни и долголетия порождают «утечку умов» из нашего региона. Но они же могут стать условием его экономического роста, если стимулировать создание на омской земле современных высокотехнологичных производств, в т.ч. в «оборонке», аэрокосмической промышленности, нефтехимии и агропромышленном комплексе. Совместно с руководством Омской области готов помогать этому всеми силами.

Смолин О.Н., депутат Государственной Думы от Омского региона, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председатель общественного движения «Образование – для всех»