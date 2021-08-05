«Я не удержалась!»: Верующая омичка судится с «Макдоналдс», из-за которого съела мясной бургер в Пост

Ксения О. считает, что были ущемлены ее чувства как верующей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень необычный иск поступил в Замоскворецкий суд города Москва. Его автор - жительница Омска Ксения О. Сибирячка требует с «Макдоналдс» 1000 рублей. Всемирно известную сеть фастфуда женщина обвиняет в... искушении. Информация об иске появилась на сайте Замоскворецкого суда.

Как выясняется из искового заявления, Ксения О. человек глубоко верующий. События, предшествующие иску, произошли в далеком 2019 году. В апреле, когда шел Великий Пост и верующим запрещено есть мясо, она гуляла по проспекту Карла Маркса, где как раз и находится один из ресторанов «Макдоналдс» . И увидела огромный рекламный бургер сети. Искусители предлагали Ксении купить чизбургер и чикен макнаггетс всего лишь за 39 рублей. К тому моменту женщина постилась уже целый месяц. До этого же она всегда выдерживала Пост в течение 16 лет. Но яркая реклама и цена в 39 рублей за два мясных бургера сломили волю Ксении. Она поддалась на уловки «расчетливых» маркетологов и зашла в ресторан.

Понравились ли омичке бургеры, история умалчивает. Но вот, что женщина пишет в иске.

- К тому моменту Пост продолжался уже месяц. Увидев баннер, я не смогла сдержаться и посетили ресторан. Я купила чизбургер - квитанцию об оплате прилагаю.

Ксения О. считает, что были ущемлены ее чувства как верующей. К тому же она уверена: произошло нарушение закона о защите прав потребителей.

- Прошу суд разобраться и, если нарушение имело место, обязать ООО "Макдоналдс" возместить мне моральный ущерб в сумме тысячи рублей, - пишет в исковом заявлении верующая жительница Омска Ксения О.