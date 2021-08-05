Вектор один – мы будем строить!

Сегодня мы находимся на территории «Комбината пористых материалов» - одного из ведущих производителей Омской области, с площадки которого автомобильным, железнодорожным, а также речным транспортом ежедневно отправляются сотни и тысячи кубометров газобетонных блоков и кирпича. Ровные ряды поддонов с готовой продукцией тянутся вдоль площадки, но это – лишь малая часть, поскольку основной объем сразу уходит на областные стройки и частным потребителям из различных регионов страны и ближнего зарубежья.

Успеть за рынком

Тенденции на рынке стройматериалов во многом продиктованы пандемией и сопутствующими экономическими условиями, а также снижением числа региональных предприятий стройиндустрии. Так, технология каркасного домостроения, наиболее популярная в предыдущие годы, сейчас постепенно сдает позиции: лес, OSB-плиты, утеплитель и прочие материалы резко взлетели в цене. К примеру, средняя цена за кубометр леса выросла с 8 до 16 тыс. рублей, плита OSB – с 600 до 2700 рублей за единицу продукции. Однако, малоэтажное строительство не сбавляет темп. Напротив, в связи с рекордными ценами за квадрат площади в новостройках и на рынке вторичного жилья, в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение доли «малоэтажки» в общем объеме. Потребитель находится в поиске новых решений и выбирает оптимальные с точки зрения соотношения экологичности, качества и стоимости.

Директор «Комбината пористых материалов» (ООО «КПМ») Александр Юрьевич Черныш говорит о том, что на фоне 2020 года, когда пандемия буквально парализовала строительный рынок, сегодня ситуация относительно стабильна и выигрывает тот, кто может предложить надежные и безопасные материалы – при этом, обеспечить экономию для застройщика.

«Наша продукция самая качественная, имеет все сертификаты, подтверженные результатами испытаний. К тому же, одно из главных преимуществ – в том, что мы расположены непосредственно в Омской области, поэтому можем конкурировать как в цене, так и в отношении сервиса, - отмечает А.Ю. Черныш, - Если вдруг обнаружится какой-либо брак, повреждение продукции при разгрузке, мы готовы не просто обеспечить замену, но и организовать доставку новой партии блоков к месту строительства.

Также для удобства потребителя предлагаем бесплатное хранение газобетона и кирпича в зимний период. На сегодняшний момент, благодаря наличию подготовленных площадок, мы готовы хранить до 25 тыс.куб. метров продукции. На территории Омска действуют несколько филиалов и торговых залов, где можно познакомиться с продукцией завода и приобрести ее, не выезжая на производство».

Построить дом на 30% выгоднее

За более чем десятилетнюю историю применения, ВАРМИТ завоевал доверие как со стороны строительных предприятий Омской области, так и частных застройщиков. Сегодня газобетонные блоки производства ООО «КПМ» широко используются при возведении социальных объектов, к которым традиционно применяются повышенные требования в части пожарной безопасности, надежности несущих конструкций и экологичности.

Общеобразовательные школы в Горьковском и Исилькуле, жилые дома в Любино, новое здание Омского кадетского корпуса строятся с использованием блоков «ВАРМИТ». При этом на некоторых площадках доля продукции в общем объеме составляет 100%. Малоэтажные дома из омского газобетона возводятся по всей Сибири и в Республике Казахстан.

Секрет популярности – высокое качество продукции и возможность существенно сократить сроки строительства благодаря удобству кладки материала. Если сравнивать с традиционной керамикой: один блок заменяет порядка 10-12 кирпичей, средняя цена за укладку одного кирпича – 18-25 рублей, плюс стоимость раствора, а цена за укладку одного газобетонного блока - 100 рублей. При этом, практика показывает, что коттедж площадью 180 кв. метров из газобетона возводится за 1,5 месяца. Если учесть время на укладку кровли, проведение коммуникаций и отделку, можно с уверенностью сказать: свой дом за один строительный сезон – это реальность. Экономический эффект впечатляет. Дом из газобетонных блоков ВАРМИТ в сравнении с кирпичным позволит обеспечить экономию в 30-40% и не уступит в плане огнестойкости и способности сохранять тепло.

Строить дом самому, либо сделать выбор в пользу профессиональной бригады – каждый выбирает сам, и при любом решении потребитель может рассчитывать на квалифицированную помощь со стороны специалистов ООО «КПМ». Команда предприятия готова не только разработать проект, скомплектовать необходимые материалы, доставить их на площадку строительства, но и обеспечить возведение дома «под ключ». Однако, если потребитель имеет необходимые навыки для самостоятельного возведения каркаса здания, он также может рассчитывать на бесплатный выезд специалиста к месту строительства. Профессиональные сотрудники Комбината расскажут о нюансах технологии, объяснят, как обеспечить надежность кладки, где проложить стяжки, как сделать армопояс, чтобы в дальнейшем обеспечить максимальную надежность конструкции.

Кризис как фактор для роста

В условиях изменяющегося рынка, когда сырье для производства газобетона выросло в цене в среднем на 12-18%, а транспортные услуги – вдвое, себестоимость продукции и отпускная цена неизменно растут. Для того, чтобы обеспечить прибыльность предприятия и при этом –экономическую выгоду для потребителя, промышленникам приходится постоянно искать пути развития. Анатолий Александрович Степанов, заместитель директора ООО «КПМ» отмечает, что при существующей мощности предприятия в 85 тыс. куб. метров газобетона в год вся продукция уходит «с колёс», - более того, существует график поставок и потребителям порой приходится ждать своей очереди в течение нескольких дней.

«Сегодня в планах производства – шеф-монтаж и запуск второй линии по производству газобетона. Ведутся переговоры с банками в вопросе условий кредитования, - рассказывает А. А. Степанов, - В перспективе мы хотим уже к следующему году выйти на такой объем производства, который обеспечит формирование запасов продукции, чтобы к началу нового строительного сезона у нас был задел для обеспечения растущей потребности региональных и частных застройщиков». По словам руководства, мощность предприятия планируется увеличить до 150 тыс. куб. метров газобетона в год. При этом процесс производства будет полностью автоматизирован, чтобы управлять процессом мог один оператор.

Что касается технологии производства газобетона, она не требует каких-либо доработок. Уже сегодня многообразие размеров блоков «ВАРМИТ» позволяет использовать их как для сооружения несущих стен (до трех этажей высотой включительно), так и для возведения перегородок, перемычек, хозяйственных построек, бытовок и гаражей. Однако, для нетиповых проектов на заводе готовы обеспечить перенастройку оборудования и производство газобетона повышенной плотности, либо без пазогребневой системы соединения. Но это, скорее, исключение из общего правила, и предпочтение отдается все же сертифицированным маркам газобетона, которые прошли все необходимые испытания и проверку на практике.

А вот расширение номенклатуры продукции в условиях кризиса напротив, становится фактором роста. Так, недавно была запущена вторая линия по производству зольного кирпича, в связи с отсутствием в регионе кирпичных заводов, которые способны обеспечить потребность в забутовочном кирпиче. Согласно бизнес-плану, в 2022 году предприятие будет готово к объему выпуска 20 млн. штук забутовочного кирпича в год. Продукция прошла процедуру сертификации, получены все необходимые документы и уже подписаны первые контракты на поставку зольного кирпича. Для потребителя это также облегчит технологию строительства: кирпич, произведенный ООО «КПМ» можно использовать для создания армопояса, исключая необходимость заливки бетона между первым и вторым этажами здания. Достаточно кирпичной кладки взамен сооружения опалубки и подачи бетона на верхние этажи.Сейчас налажен выпуск кирпича двух марок – одинарного и полуторного.

Расширяется и перечень сопутствующих материалов для строительства и отделки, которые «Комбинат пористых материалов» готов предложить потребителю. Завершился процесс сертификации материалов для заливки теплого пола, продолжается работа над созданием собственной фасовочной линии, по завершении которой появится возможность докомплектации заказа песком, известью, сухими смесями, штукатуркой.

Прорабатываются абсолютно новые решения в части используемых кровельных и лакокрасочных материалов, фасадных решений.

Александр Юрьевич Черныш, директор ООО «КПМ»: «Дополнительно сейчас построен лесопильный цех, мы завозим туда оборудование и планируем уже через 1-2 месяца ввести в эксплуатацию. Здесь наличие собственного железнодорожного подъезда дает определенные преимущества в плане ценовой конкуренции: мы сможем привозить круглый лес и распускать его уже в цеху, тогда как на строительные рынки приходит, как правило, распиленный лес, на который делают наценку до 30-40%.

Наша ключевая цель – удешевить логистические затраты для потребителя, сэкономить его время и деньги. Приехал к нам человек, мы его бесплатно проконсультировали, начертили проект, скомплектовали строительные материалы (газобетонный блок, клей, песок, стропильную систему), обеспечили бесплатное хранение, затем в одном месте всё погрузили, а при желании – построили дом под ключ в короткий срок.

Сейчас развиваем свой транспортный участок, приобрели новый кран-манипулятор на базе 10-тонного КамАЗа, закупим еще несколько единиц техники и по завершении работ погрузка будет однозначно бесплатной для покупателя, планируемсвоим транспортом доставлять продукцию».

С заботой об экологии и людях

Обозначая позитивные моменты в развитии производства, нельзя не упомянуть и о проблемных моментах, без которых не обходится ни одно предприятие. Одна из главных проблем – нехватка рабочих рук. Несмотря на то, что на предприятии сформирован стабильный костяк профессионалов, многие из которых трудятся не одно десятилетие, найти молодых специалистов, особенно рабочих профессий, - задача не из легких. Как признаются в руководстве ООО «КПМ», молодежь охотнее выбирает для себя сферу IT, либо другие специальности, связанные с работой в офисе. Поэтому кадры ищут везде – как среди выпускников среднеспециальных профессиональных заведений, так и на бирже труда. Размещают данные о вакансиях на интернет-сервисах.

Однако, основные ставки – на молодых специалистов. Производство непрестанно расширяется, и на заводе готовы обучать «новобранцев» азам мастерства, готовить к прохождению экзаменов в Ростехнадзоре и получению новых специальностей, подкрепленных удостоверением.

Социальная ответственность проявляется как в кадровой политике, так и в отношении экологической безопасности, что в свете внимания к проблемам экологии Омской области на самом высоком уровне видится единственно верной стратегией. Так, газобетон марки ВАРМИТ более чем на 50% состоит из золы, которая доставляется с региональных ТЭЦ. Предприятие не только помогает уменьшить объем складируемых на золоотвалах отходов, но и, в свою очередь, обеспечивает безотходное и безопасное для экологии региона производство.

Использование золы в составе газобетона не только полезно с точки зрения экологии, но также позволяет добиться повышения теплоемкости материала, а значит – обеспечить его востребованность в регионах с суровым сибирским климатом.

Уверенность как результат упорного труда

Рассуждая о том, как изменится ситуация на рынке строительных материалов в ближайшие годы, в руководстве ООО «КПМ» отходят от привычного для многих сдержанного оптимизма и не боятся заявлять о своей уверенности в завтрашнем дне.

«Вектор один – мы будем строить! Отдайте все стройки нам, мы расширяемся, мы готовы, мы будем работать. Кризис не вечен, как и пандемия. Мы ждем роста объемов строительства в связи с подготовкой к Чемпионату в 2023 году. И, если сравнивать темпы развития инфраструктуры в Омске 5-6 лет назад и сейчас, можно увидеть, что город очень сильно изменился, причем, в лучшую сторону. Прогресс не остановится и в дальнейшем – мы к нему готовы, так как знаем особенности возведения объектов социального строительства и жилых домов, и готовы предложить своим заказчикам и партнерам оптимальные условия сотрудничества».

Эти слова в преддверии Дня строителя хочется транслировать для всех, чья профессиональная деятельность связана с созиданием. Пусть уверенность в процветании станет достойной наградой за верность своему делу, преданность труду и готовность развиваться – даже в условиях кризиса.

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