В Омске отца, кидавшего сына об пол, выпустили из СИЗО по требованию жены

Жена добилась, чтобы Эдуарда Юнусова выпустили на свободу. Фото: Анна МИКУЛА

Прокуратуре не удалось обжаловать странное решение Центрального районного суда Омска об изменении меры пресечения для 45-летнего Эдуарда Юнусова. По требованию жены его выпустили из СИЗО даже не под домашний арест, а просто под подписку о невыезде.

Сторона защиты заверяла, что мужчина не будет жить вместе с детьми, в истязании которых его обвиняют. Тем не менее фактически это никто не контролирует. Другого жилья у семьи нет.

Напомним, вся эта история началась в начале года. В соцсети попала запись, сделанная женой Юнусова. На видео пьяный мужчина поднимает 6-летнего сына на высоту своего роста и с размаху кидает об пол. При этом злится, когда малыш начинает рыдать от боли и приказывает замолчать.

Ролик вызвал шквал негатива, люди просто не могли понять, как такое в принципе можно сделать с ребенком, да еще и собственным. Жена Юнусова уже тогда высказывала сожаление, что ее родственница слила видео в соцсети и случай получил широкую огласку. Однако сначала на суде, когда впервые решался вопрос о мере пресечения для садиста, рассказывала, что муж потерял работу, запил и начал бить ее и детей. Аналогичные показания давали и другие свидетели.

Отец жестоко истязал своего 6-летнего сына.

Однако спустя полгода женщина полностью изменила позицию, начала писать жалобы на следствие и требовать, чтобы благоверного выпустили на свободу. Что и было сделано.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

- Факт совместного проживания с потерпевшими лишенного в отношении них родительских прав и привлекающегося за их истязание к уголовной ответственности подсудимого остался без должной оценки суда. В этой связи прокуратурой взята на контроль работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с данной семьей. Рассмотрение уголовного дела продолжается, на следующем судебном заседании, назначенном на 9 августа, сторона обвинения начнет представлять суду доказательства.

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