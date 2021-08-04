Посол РФ в Республике Беларусь Евгений Лукьянов: «Мне кажется, что у Омск Карбон Групп - большое будущее»

Визит на ИООО Омск Карбон Могилев Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь состоялся в рамках его рабочей поездки по Могилевской области. Евгений Лукьянов подробно ознакомился с ходом реализации проекта и высоко оценил проделанную работу. Глава российской дипмиссии выразил мнение, что компания «ориентирована на справедливый сегмент глобального рынка» и делает все возможное, чтобы занять свое место в мире, «развивается за счет достигнутого и реинвестирует свою прибыль в развитие».

- Это правильная модель хорошо организованного хозяйствующего субъекта. Продукция предприятия востребована везде и будет пользоваться спросом в будущем, потому что ничто не заменит резину. Мне кажется, что у этой компании - большое будущее. Если собственники делают такие стратегические прыжки, перемещаясь из Зауралья в Беларусь и возводя здесь свои производства, значит, они демонстрируют стратегическое мышление, - подчеркнулдипломат.

Сейчас Омск Карбон Групп - самый крупный производитель технического углерода на территории постсоветского пространства, входит в восьмерку мировых лидеров, но останавливаться на достигнутом компания не намерена, и в планах - уже в ближайшее время «ворваться» в первую пятерку, - рассказал председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп) Валерий Каплунат. Для этого разработана программа инвестирования и развития мощностей, которая идет на всех трех площадках. Могилевский завод в конечном итоге должен выйти на производственные показатели в 200 тысяч тонн продукции в год, хотя первичный проект предусматривал 160 тысяч тонн.

- Мы делаем это лишь потому, что следуем неумолимой логике процессов. Чтобы успешно сотрудничать с крупнейшими мировыми корпорациями, нужно производить определенное количество продукции, поэтому мы обречены на экспансию, - рассказал Валерий Каплунат.

Евгений Лукьянов обратил внимание, что в настоящее время «идет смена технологического уклада» и без четкого и системного наукоёмкого сопровождения покорить мировые рынки невозможно. Однако Омск Карбон Групп активно двигается и в этом направлении, развивая конструктивное сотрудничество с ведущими НИИ России и Беларуси через собственный научно-технический центр, который, как отметил Валерий Каплунат, является «связующим звеном между учеными и производственниками». Тот же могилевский проект был создан буквально с нуля, и компания использовала не готовые инжиниринговые проекты, а реализовала полный цикл проектирования и строительства вместе с белорусскими профильными партнёрами на основе собственных научных разработок. И сейчас в производстве применяются только самые продвинутые технологии, начиная с управления процессом и заканчивая ресурсосбережением.

В завершение рабочей встречи Валерий Каплунат заверил посла РФ, что реализация проекта в Могилеве завершится в 2023 году, и именно к этому сроку завод выйдет на полную мощность. Евгений Лукьянов, в свою очередь, отметил, что работа холдинга является «подтверждением экономического потенциала» России и у компании, на его взгляд, «большое будущее».

Для справки: «Омск Карбон Групп» - это три производственных площадки:

в Омске, Волгограде и Могилеве. Ассортимент продукции компании ежегодно растет, сегодня - это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения. Дилерские центры успешно функционируют в странах Европы, Северной Америки, Балканском регионе, на Ближнем Востоке. Омск Карбон Групп сотрудничает с глобальными шинными концернами и крупнейшими мировыми производителями резинотехнических изделий, поставляя технический углерод в 36 стран мира.

Фото предоставлены пресс-службой Омск Карбон Групп