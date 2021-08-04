Омич выпал из лодки на ночной рыбалке и 8 километров дрейфовал по Иртышу

Оказавшись в воде, омич пытался звать на помощь, но его никто не слышал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никаких проблем не предвидел пожилой житель села Новоалександровка в Омском районе омской области отправляясь на ночную рыбалку. 61-летний сельчанин уже не раз ловил так рыбу на Иртыше неподалеку от села. Ему все было хорошо знакомо, но в этот раз что-то пошло не так. Мужчина выпал из надувной лодки, а обратно забраться уже не смог. Все осложнилось тем, что течение подхватило лодку и понесло вниз вместе с рыбаком.

Мужчина держался за борт и пытался звать на помощь, но в ночи его никто не услышал. Рыбак уже почти выбился из сил, но его случайно заметили полицейские из чернолученского отделения. Патруль проезжал мимо Иртыша ранним утром в 5:00. Тогда один из полицейских увидел посреди реки пустую надувную лодку. Присмотревшись в бинокль, стражи правопорядка поняли, что в воде рядом с лодкой человек. Один из них, не раздумывая, надел спасательный жилет и бросился в воду, а второй пошел вдоль берега, чтобы не упустить рыбака, терпящего бедствие, и коллегу из вида.

Рыбак проплыл рядом с лодкой примерно 8 километров, он так обессилил, что не смог забраться на борт даже с помощью полицейского. Майору удалось дотолкать лодку до берега, где их встретил второй полицейский. Вместе они нашли сухую одежду для рыбака, отогрели и накормили его. Сельчанин после спасения поблагодарил патрульных за помощь.