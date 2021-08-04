Клинический онкологический диспансер поздравляет омичей с Днем города!

С каждым годом можно увидеть все больше замечательных изменений, которые происходят в нем: строятся парки и скверы, возводятся крупные инфраструктурные объекты, преображается облик города. Меняемся и мы, его жители. Мы стали активнее, больше интересуемся жизнью мегаполиса, выбираем, каким ему быть, радуемся успешно воплощенным проектам и реализованным идеям. Омск становится краше, интереснее, он наполнен жизнью и движением. И все это благодаря людям – его жителям, которые становятся главным вектором развития любого крупного города.

Нам, как представителям медицинского сообщества, хочется видеть омичей здоровыми и полными сил! Ведь от состояния здоровья напрямую зависит и настроение, и жизненная энергия, и стремление трудиться и созидать. А чтобы укреплять свое здоровье, введите в свою жизнь хотя бы несколько полезных привычек: откажитесь от курения — по статистике Всемирной организации здравоохранения, некурящие люди в 20 раз реже заболевают раком легких; контролируйте уровень сахара в крови и сделайте свое питание более сбалансированным; дружите со спортом — даже несложная, но регулярная спортивная активность поможет укрепить иммунитет, к тому же в нашем городе для этого есть все возможности: много дворовых спортивных площадок, стадионов и спортивных секций. Кроме того, не забывайте о простейших способах диагностики здоровья, которые доступны каждому: профосмотры, диспансерные осмотры, профилактические приемы терапевта и ежегодное прохождение флюорографии. Всем известно: чем раньше человек узнает о наличии у него какого-либо недуга, чем быстрее начнет лечение, тем быстрее и легче он сможет его победить.

Как и другие направления в медицине, онкологическая служба Омска непрерывно совершенствуется и улучшается. За последние два года значительно обновилась материальная база диагностического отделения, хирургического блока омского онкодиспансера; мы получили отличные аппараты по нацпроекту «Здравоохранение» и благодарны государству за такую неоценимую помощь. Омичи могут получать самое современное и высокотехнологичное обследование и лечение, не выезжая в федеральные центры. Однако, несмотря на прогресс медицинских технологий, врачи хотели бы пожелать омичам самого главного — крепкого сибирского здоровья! Бодрости и сил для новых побед! Расти и развиваться вместе с родным городом еще долгие годы!

С уважением, Дмитрий Анатольевич Маркелов главный врач Клинического онкологического диспансера

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Фотографии предоставлены пресс-службой КОД